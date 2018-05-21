Yer fıstıklı alternatif baklava

Antep fıstığı fiyatlarındaki aşırı artış baklava üreticilerini farklı malzemeler kullanmaya yöneltirken, Osmaniye'de de bir pastane sahibi baklavalarını yer fıstığıyla yapmaya başladı.

Kadirli ilçesinde pastane işleten Mehmet Arslantaş, AA muhabirine, Antep fıstığının kilogram fiyatının 200 lirayı geçmesi üzerine bu ürüne nelerin alternatifler olabileceğini düşündüklerini ve akıllarına Osmaniye ile özdeşleşen yer fıstığının geldiğini söyledi.

Yer fıstığının kentin öz malı olduğunu, kendilerinin de bu ürünü yetiştirdiklerini belirten Arslantaş, "Antep fıstığının kilogramı 200 lirayı geçti. Biz de kendi yerli ürünümüzü kullanalım dedik ve böyle bir ürün ortaya çıkardık. İnsanlarımız beğenerek alıyor, yiyen herkes memnun. Üstelik daha sağlıklı." dedi.

Yer fıstıklı baklavanın maliyetinin Antep fıstıklı baklavaya kıyasla çok düşük olduğunu dile getiren Arslantaş, "Antep fıstığının kilogramını 200 liraya alıyorsak yer fıstığını 12 liraya alıyoruz. Yani neredeyse yüzde 90 daha ucuza mal oluyor bize. Antep fıstıklı baklavanın kilogramını en düşük 70 liradan satacağımıza, bunu 20 liradan satıyoruz. İnsanlar da rahatlıkla evine tatlı götürebiliyor." diye konuştu.

Arslantaş, yaptıkları baklavanın tadının cevizli ve fındıklı baklavaya benzediğini belirterek, "Herkese yer fıstıklı baklavayı tavsiye ediyorum. Özellikle pastaneci arkadaşlara örnek olsun. Antep fıstıklı yerine yerli ürünümüz olan yer fıstıklı baklavayı müşterilerine sunsunlar." ifadesini kullandı.

Pastanenin müşterilerinden Mustafa Kocabağ da yer fıstıklı baklavayı çok beğendiğini söyledi. Yer fıstığının kente özgü bir ürün olduğuna işaret eden Kocabağ, "Herkese yer fıstıklı baklava tüketmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.