Yenikapı'ya yeni meydan

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kente büyük bir meydan kazandırmak için Yenikapı Meydan Düzenlemesi çalışmasını başlatmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yenikapı'da meydanın yer altına alınacağı, İstanbul'un büyük bir meydan kazanacağı belirtildi.

Projede miting, konser, festival veya fuar alanı olarak kullanılmak üzere 700 bin ila 1 milyon kişilik mekanın yer aldığı aktarılan açıklamada, meydanın altında, 2.5 milyon nüfusun atık suyunun arıtılacağı ileri biyolojik arıtma tesisi kurulacağı kaydedildi.

İlk etapta bin 976 metre anroşmanın yapılacağı I. Etap Anroşman inşaatı ile start alacak proje kapsamında 800 bin kişilik miting alanı ile 2 bin 200 araç ve 760 otobüs kapasiteli açık otopark alanları yapılacağı belirtildi.