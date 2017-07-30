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Yenikapı'da "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleniyor

Saadet Partisi öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen miting için vatandaşların alana girişleri sürüyor.

Yenikapı'da "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleniyor

Saadet Partisi öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen miting için vatandaşların alana girişleri sürüyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 19:01
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Yenikapı'da "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleniyor

Yenikapı'da "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleniyor

Saadet Partisi öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen miting için vatandaşların alana girişleri sürüyor.

İSTANBUL

Saadet Partisi öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi için vatandaşların alana girişleri devam ediyor.

Yenikapı'da gerçekleştirilecek miting için alana büyük bir platform kurulurken, vatandaşların mitingi daha rahat takip edebilmeleri için alanın farklı yerlerine dev kolonlar ve ekranlar yerleştirildi.

Kendileri için kurulan arama noktalarından geçen vatandaşlara alana girişte Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.

Bazı vatandaşların Özgür Kudüs ve Filistin yazılı kafa bantları taktığı görülürken, alana onlarca palet su bırakıldı.

Ayrıca vatandaşların kullanımı için alanın farklı yerlerine mescit, seyyar tuvaletler yerleştirilirken, acil müdahale için ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nın farklı yerlerine "Kanında boğulacaksın İsrail", "Kahrolsun İsrail" yazılı pankartlar asıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu miting öncesi Filistin konusundaki hassasiyeti dolayısıyla Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya bir davet mektubu göndermişti.

Alınan bilgiye göre Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da mitinge davet edildi.

Memur-Sen'in de katılacağını açıkladığı mitinge, başta İHH İnsani Yardım Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Mezunları Derneği, ASKON, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Deniz Feneri Derneği, Cansuyu Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu destek veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YenikapıBüyük Kudüs Mitingiönce Vatan
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