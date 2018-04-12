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Yenidoğan Mevlana İlk ve Ortaokulu Sancaktepe’de başarılı çalışmaları hedefliyor

Sancaktepe ilçesinde sosyal sorumluluk projelerine yer veren okulların sayısı hızla artıyor. Bu okullardan birisi de Yenidoğan Mevlana İlk ve Ortaokulu oldu.

Yenidoğan Mevlana İlk ve Ortaokulu Sancaktepe’de başarılı çalışmaları hedefliyor

Sancaktepe ilçesinde sosyal sorumluluk projelerine yer veren okulların sayısı hızla artıyor. Bu okullardan birisi de Yenidoğan Mevlana İlk ve Ortaokulu oldu.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:39
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Yenidoğan Mevlana İlk ve Ortaokulu Sancaktepe’de başarılı çalışmaları hedefliyor

Okulun yeni müdürü Hakkı Durmuş’un göreve başlamasıyla okulda peş peşe başlayan kültürel çalışmalar ile sosyal sorumluk projeleri ve spor çalışmaları hayat bulmaya başladı.

Yenidoğan Mevlana İlk ve Orta Okulu’nda  ilçe genelinde düzenlenen faaliyetlerin yanı sıra düzenlenen seminerler  velilerinde ilgisini çekmeye başlamış. Bu çalışmalar veli,  öğretmen ve  okul yöneticilerinin dayanışmasına dönüşmüş durum da.

Yenidoğan Mevlana İlk ve Orta Okulu’nda  Çocuklarda Fiziksel Gelişimin Akademik Başarıya Etkileri, 8. Sınıf velilerine Liselere Geçiş Sistemi ve Anne-Baba Tutumları , 5.sınıf öğrencilere cinsel istismar ve eğitimi , Teknoloji Canavara Dönüşmeden, Diyabet Programı, Gereksiz Antibiyotik Kullanımı, 5,6,7 ve 8.sınıf velilerine yönelik  Çocuk İhmali ve İstismarı konulu seminerler düzenlendi.

Mevlana İlk ve Ortaokulu uygulamaya koyduğu “Misafirim Öğretmenim “ projesi  hakkında konuşan Okul Müdürü Hakkı Durmuş Şunları söyledi “ Proje bizim açımızdan çok güzel oldu. Öğretmenlerimiz velilerimizi ziyaret ediyor. Okuldan uzak duran velilerle kaynaşma ve onlarında okulun çalışmalarına ilgisini arttırıyor. Ortaya güzel bir dayanışma ve kaynaşma çıkmaya başladı.” Diye konuştu.

Müdür  Hakkı Durmuş “ Biz Ana doluyuz projesinde İstanbul dışından gelen öğrencileri velilerimiz evlerinde severek misafir etti. Sosyal projelerde yer almak okulumuzun gelişimi açından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sadece okulun fiziki yapısının eksikliklerinin tamamlanması olarak eğitimi görmemek gerekiyor. Sosyal projeler okula hayat veren çalışmalar oluyor. İnsanlar yeni dostluklar kuruyor.  Velilerimize değer veriyoruz ve seviyoruz.” Dedi.

Mevlana İlk ve Ortaokulu’da gerçekleşmeye başlayan projelerden sonra velilerin ilgisinin artması ile okulda gerçekleşen seminer veya panellere ilgi giderek artar durumda olmuş.

Bu arada Öğretmenler arasında yapılan Anı yarışmasında Vedat Çanta adlı öğretmenin de birinci olması okulda memnuniyet yaratmış.  Okulda 35 kişi okuma yazma kuşuna giderken, Atık Pil toplama gibi kampanyalara okulda duyarlılık giderek artmış durumda.

Sporda başarıyı hedefleyen okul yönetimi, Güreş’in yanı sıra diğer spor dallarında da kupa ve madalyaların gelmeye başlaması  ile yeni hedeflere yönelmiş durumda.  Öğrenci , veli ve öğretmen iş birliği ile Mevlana İlk ve Ortaokulu yeni projelere ve başarılara doğru yol almakta.

Okul Müdürü Hakkı Durmuş okuldaki çalışmalar hakkında son olarak “ Sancaktepe  ilçesinin başarılı okullarından biri olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize her konuda desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Adnan Çakıroğlu, Belediye Başkanımız Sayın İsmail Erdem ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Aydoğdu’ya bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Haber : Tevfik Erk

AA

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Sancaktepe
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