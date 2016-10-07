Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Yenibosna'da terör saldırısı düzenleyenlere vatandaşlardan tepki

Yenibosna'daki bombalı saldırıyı düzenlediği iddiasıyla aranan ve Aksaray'da yakalanan PKK'lı terörist ile beraberindekiler sağlık kontrolünden geçirildikleri hastaneden çıkartılırken çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Yenibosna'da terör saldırısı düzenleyenlere vatandaşlardan tepki

Yenibosna'daki bombalı saldırıyı düzenlediği iddiasıyla aranan ve Aksaray'da yakalanan PKK'lı terörist ile beraberindekiler sağlık kontrolünden geçirildikleri hastaneden çıkartılırken çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

07 Ekim 2016 Cuma 10:20
430 Okunma
Yenibosna'da terör saldırısı düzenleyenlere vatandaşlardan tepki

 İstanbul Yenibosna'daki bombalı saldırıyı düzenlediği iddiasıyla aranan ve Aksaray'da yakalanan PKK'lı terörist ile beraberindeki 2 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis ekiplerince durdurulan bir araçta gözaltına alınan Ekrem G, Felek G. ve Serdar G, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Devlet Hastanesine götürüldü.

Çevredeki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilere, hastaneden çıkartılırken tepki gösterdi.

Aksaray Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde takibe alınan ve kent merkezi yakınında düzenlenen operasyonda durdurulan söz konusu aracın plakasının sahte olduğu öğrenildi. Ayrıca araçta, Glock marka bir tabancanın ele geçirildiği bildirildi.

Yenibosna'daki terör saldırısını düzenlediği iddiasıyla aranan PKK'lı teröristin, terör örgütünün Suriye veya Irak'taki kamplarına gitmek üzere sivil bir araçla İstanbul'dan ayrıldığı belirlenmişti. Buna ilişkin, 81 ilin emniyet müdürlüklerine ve MİT'e bilgi verilmişti. Sahte kimlikle kaçmaya çalışan terörist ile beraberindeki 2 kişi, Aksaray'da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi ve Askerlik Şubesi yakınında yaşanan patlamayla ilgisi olduğu iddiasıyla 3 kişiyi yakalamıştı. Böylece saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükselmişti.


AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 10:22
Anahtar Kelimeler:
İstanbul YenibosnaİstanbulPKKTeröristSağlık Kontrolünden GeçirildiMİT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ