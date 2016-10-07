Yenibosna'da terör saldırısı düzenleyenlere vatandaşlardan tepki

İstanbul Yenibosna'daki bombalı saldırıyı düzenlediği iddiasıyla aranan ve Aksaray'da yakalanan PKK'lı terörist ile beraberindeki 2 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis ekiplerince durdurulan bir araçta gözaltına alınan Ekrem G, Felek G. ve Serdar G, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Devlet Hastanesine götürüldü.

Çevredeki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilere, hastaneden çıkartılırken tepki gösterdi.

Aksaray Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde takibe alınan ve kent merkezi yakınında düzenlenen operasyonda durdurulan söz konusu aracın plakasının sahte olduğu öğrenildi. Ayrıca araçta, Glock marka bir tabancanın ele geçirildiği bildirildi.

Yenibosna'daki terör saldırısını düzenlediği iddiasıyla aranan PKK'lı teröristin, terör örgütünün Suriye veya Irak'taki kamplarına gitmek üzere sivil bir araçla İstanbul'dan ayrıldığı belirlenmişti. Buna ilişkin, 81 ilin emniyet müdürlüklerine ve MİT'e bilgi verilmişti. Sahte kimlikle kaçmaya çalışan terörist ile beraberindeki 2 kişi, Aksaray'da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi ve Askerlik Şubesi yakınında yaşanan patlamayla ilgisi olduğu iddiasıyla 3 kişiyi yakalamıştı. Böylece saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükselmişti.