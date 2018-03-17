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"Yeni Yüksekova"

TOKİ tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşası devam eden toplu konutlar insansız hava aracı ile görüntülendi.

"Yeni Yüksekova"

TOKİ tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşası devam eden toplu konutlar insansız hava aracı ile görüntülendi.

17 Mart 2018 Cumartesi 13:37
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"Yeni Yüksekova"

Terör örgütü PKK'nın büyük zarar verdiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlatılan konut hamlesi kapsamındaki çalışmalar havadan görüntülendi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Projelerimiz tamamlandığında yeni bir Yüksekova inşa edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

TOKİ tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşası devam eden konutlar insansız hava aracı ile görüntülendi.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'daki çalışmalarla ilgili bilgi veren TOKİ Başkanı Turan, bölücü terör örgütü PKK'nın yakıp yıktığı yerleri yeniden imar ve inşa etmeye başladıklarını belirtti.

"Yüksekova'da kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları kurduklarını aktararak, inşaatı süren projelerin vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap vereceğini açıkladı.

Yüksekova'da PKK terör örgütünce evleri harabeye döndürülen halkın acil konut ihtiyacını karşılamak için büyük bir konut hamlesi başlattıklarını vurgulayan Turan, "Yüksekova'da altı bölgede 3 bin 63 konut inşa edeceğiz. Konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Projelerimiz tamamlandığında yeni bir Yüksekova inşa edilmiş olacak." değerlendirmesini yaptı.

Yeni bir şehir kuruluyor

İlçede sosyal donatı projeleri de inşa ettiklerini vurgulayan Turan, camisinden, dükkanından, ticaret merkezine kadar her ihtiyaca cevap veren yeni bir şehir ortaya çıkardıklarını belirtti.

Projelerin tamamlanması ile yeni istihdam alanları ve yeni iş olanaklarının da oluşacağını vurgulayan Turan, böylece büyük şehirlere göçün de önüne geçileceğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKYüksekovaHakkari
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