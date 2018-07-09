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Yeni uyum kararnamesi yayımlandı

Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı

Yeni uyum kararnamesi yayımlandı

Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:03
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Yeni uyum kararnamesi yayımlandı

ANKARA

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bun göre, "2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oluşturuldu

KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oluşturuldu.

"MİT Müsteşarlığı" Başkanlık oldu 

1 Kasım 1983 tarihli ve 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı.

"Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "MİT" şeklinde, "Müsteşar" ibaresi "Başkan" şeklinde, "Milli İstihbarat Teşkilatı" ibaresi "MİT" şeklinde değiştirildi.

"MİT Müsteşarı" ibarelerinin yerini "Teşkilat Başkanı" ibaresi aldı. 

Eklenen geçici maddeyle Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcılarının kadro unvanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Başkan Yardımcısı şeklinde değiştirildi. Halen anılan kadrolarda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Başkan Yardımcısı kadrolarına atanmış sayıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Başkan Yardımcısına, sırasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısı için ilgili mevzuat hükümlerinde kadrosuna bağlı olarak öngörülmüş mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak. 

Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmayacak. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısına denk kabul edilecek.

Diğer mevzuatta Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarına ve Müsteşar Yardımcılarına yapılan atıflar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanına ve Başkan Yardımcılarına yapılmış sayılacak.

Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığına devredildi. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.

TSK Personel Kanunu'nda değişiklik

TSK Personel Kanunu'nda KHK ile yapılan değişikliğe göre subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.

703 sayılı KHK'ya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere de valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Uyum KararnamesiAnayasaKhk
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