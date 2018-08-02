Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94901
ALTIN
197.080
DOLAR
5.0463
STERLİN
6.5706
EURO
5.8605
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu
Bu hafta 8 film vizyonda
Bu hafta 8 film vizyonda
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli...

Yeni sistemin ilk YAŞ'ı toplandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Yeni sistemin ilk YAŞ'ı toplandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:42
0 Okunma
Yeni sistemin ilk YAŞ'ı toplandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katıldı.

Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer alıyor. Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla ilk kez YAŞ'ta görev yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet SistemiYAŞYüksek Askeri ŞuraMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEİK'ten ABD'nin yaptırım kararına kınama
DEİK'ten ABD'nin yaptırım kararına kınama
Gizli tanık dilekçeyle kimliğini açıkladı
Gizli tanık dilekçeyle kimliğini açıkladı
FETÖ kurban paralarını Amerika'daki seçim kampanyasında kullanmış
FETÖ kurban paralarını Amerika'daki seçim kampanyasında kullanmış
Kurban Bağışları Milyonlarca İnsana Ulaştı
Kurban Bağışları Milyonlarca İnsana Ulaştı
Hırsızlar 20 lira için Adli Tıp Kurumunu elektriksiz bıraktı
Hırsızlar 20 lira için Adli Tıp Kurumunu elektriksiz bıraktı
Su Arıtma Ve Proje Uygulamaları
Su Arıtma Ve Proje Uygulamaları
'Bayram tatilinin 9 güne çıkmasından son derece memnunuz'
'Bayram tatilinin 9 güne çıkmasından son derece memnunuz'
TBB'den Amerkan Barolar Birliğine mektup
TBB'den Amerkan Barolar Birliğine mektup
İki teker üstünde İstanbul turu
İki teker üstünde İstanbul turu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ