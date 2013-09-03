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Yeni ortaöğretime geçiş sistemi yarın açıklanacak

2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak yeni ortaöğretime geçiş sistemi, yarın Milli Eğitim Bakanı Avcı tarafından açıklanacak.

Yeni ortaöğretime geçiş sistemi yarın açıklanacak

2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak yeni ortaöğretime geçiş sistemi, yarın Milli Eğitim Bakanı Avcı tarafından açıklanacak.

03 Eylül 2013 Salı 16:52
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Yeni ortaöğretime geçiş sistemi yarın açıklanacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak yeni ortaöğretime geçiş sistemini yarın açıklayacak.

Bakanlık, temel eğitimden ortaöğretime geçişte 2008 yılından itibaren uygulamaya başladığı Seviye Belirleme Sınavı'nı (SBS) bu sene son kez düzenlemişti.

SBS yerine getirilecek yeni sisteme ilişkin uzun bir dönemdir yoğun bir şekilde çalışma yürüten Bakanlık, çalışmaları tamamlayarak yeni modeli belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, temel eğitimden ortaöğretime geçişte uygulanacak yeni sistemi, tüm detaylarıyla yarın düzenlenecek basın toplantısında anlatacak.

Bakan Avcı, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, artık tek bir sınavın olmayacağını, kapısında ciddi yığılmalar olabilecek okullar için ayrı bir sınav yapılabileceğini ifade etmişti. Avcı, okullarda yapılan yazılı sınavların bazılarını Bakanlık denetiminde yapmayı planladıklarını kaydetmişti.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 16:53
Anahtar Kelimeler:
Ortaöğretim
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