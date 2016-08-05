Yeni nesil ödeme kaydedici cihazda süre uzatımı

Satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 bin liradan az olan bazı mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğuna ilişkin süre uzatıldı.

Maliye Bakanlığının Vergi̇ Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇'nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin haricindeki mükelleflerin 2014 satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 bin liradan az olanlar için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti süresi, 1 Ocak 2017'den 1 Ocak 2018'e uzatıldı.