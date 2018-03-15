Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programına başvurular başlıyor

Basın İlan Kurumu ve İŞKUR işbirliği ile hazırlanan eğitim programı Nisan ayında Kurumun Genel Müdürlük binasında başlayacak. İletişim, Hukuk, İİBF, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültelerinin son sınıflarında okuyan ya da bu okullardan mezun olanların katılabileceği programın başvuruları 14 Mart – 26 Mart 2018 tarihleri arasında yapılabilecek. İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, eğitimlerini bitiren katılımcılara İstanbul’da yayımlanan gazetelerde staj ve işbaşı yapma imkânı sağlanacak.



Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programının ilki 2016 yılında düzenlendi. Bu eğitim programı kapsamında 50 gazeteci adayı eğitimini başarıyla tamamlayarak, İstanbul’daki çeşitli basın kuruluşlarında staj ve istihdam fırsatı yakaladı. BİK Genel Müdürlüğünde düzenlenen eğitim programının gördüğü ilgi Anadolu’ya taşınarak, Kurumun şubelerinin olduğu bazı illerde de uygulanarak hayata geçirildi.



Başvurular Kurumun internet sitesinden ( www.bik.gov.tr ) alınacak. 28 Mart Çarşamba günü saat 09.30’da Basın İlan Kurumu’nun Zeytinburnu-Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında adaylarla mülakat yapılacak.



Medya tarihi, istihbarat haberciliği, kültür-sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, röportaj teknikleri vb. başlıklardan oluşan dersler, uzman hocalar tarafından verilecek.



Program ilgili şartları taşıyan bütün gazeteci adaylarına açık olacak.



İlan ve Başvuru Takvimi

Son başvuru tarihi: 26.03.2018 – Saat: 17.00

Mülakat tarihi: 28.03.2018 – Saat: 09.30

Mülakat sonuçları: 30.03.2018

Eğitim tarihleri: 2 Nisan 2018 ve 11 Mayıs 2018

