Yeni Nesil Erkek Oyuncular (14)

YENGEÇ BURCU

OZAN GÜLER

11 Temmuz 1981 Sivas

Güneş burcu: Yengeç

Ay burcu: Yengeç

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: buğulu duygusal bakışları ile dikkati çeker.

Karakteristik özelliği: duygusal ve alıngan bir yapısı vardır.

Güneş’i Yengeç burcunda olduğundan; duygusal, hassas ve bazen de kırılgan bir yapısı vardır. Başkalarına karşı bir “anne” gibi; koruyup kollayan, kol kanat geren bir duruş sergiler.

Evini sever, vaktini daha çok ailesi ile geçirmek ister.

Empatik yanı gelişmiştir. Doğuştan bir psikologtur.

Ay Yengeç burcunda olduğundan; korumacılıktan, etrafına kol kanat germekten duygusal olarak beslenir. Milliyetçilikten ve vatan topraklarında kendini güvende hissetmekten duygusal olarak beslenir.

Merkür’ü Asla’da olduğundan; iletişimi kibar ve nazik olsa bile, karşısındaki kişiler tarafından normal konuşsa bile; “ültimaton” veriyormuş gibi hissedilir.

Oysa bu onun kasti bir davranışı değildir. Yapısı öyle olduğundan, normal istekleri bile emir gibi algılanır. Çok başarılı bir organizatördür. Doğuştan bir sahne adamıdır. Sunuculuk onun çok kolay yapabileceği özelliklerdendir.

Venüs Başak: Karşı cinste ilk dikkat ettiği konu; kişinin temizliğidir. Tüm ayrıntıları tek, tek inceler. Mükemmel olan kadınla ancak birlikte olur.

Mars Aslan: O doğuştan bir Gladyatördür. Ordusunun komutanıdır. Lider ruhludur. Savaşlarını da bu ruh ile verecektir. Cesur ve gözü pektir. Bir orduyu kolayca yönlendirip, yönetebilir. Savaşçıdır.

-ASLAN BURCU-

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

26 Temmuz 1979 İzmit

Güneş burcu: Aslan

Ay burcu: Başak

Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği: geniş burun yapısı ve pençe gibi olan elleri ile dikkat çeker.

Karakteristik özelliği: Son derece dürüst biridir.

Güneş’i Aslan burcunda olduğundan; organizasyon becerisi ile kendisini ortaya koyar.

Her şeyi dürüstçe ortaya koyar ve çok cömerttir.

Son derece sabit bir karakterdir. Fikirleri ve söylemlerinde kolay, kolay değişiklik yapmaz. Doğru bildiklerinden asla vazgeçmez.

Ay’ı Başak burcunda olduğundan; ayrıntıya önem verir. Mükemmellikten hoşlandığından, işlerinde son derece titiz çalışır.

En ufak detayı gözden kaçırmaz. Bir şeyleri tekrar, tekrar yapmak; onu sıkmaz.

Temiz ve titizliği ile dikkatleri çeker. Dağınık ortamlardan hoşlanmaz.

Merkür’ü Aslan’da olduğundan; İletişimi kibar olmakla birlikte, karşısındaki kişiler tarafından normal konuşması bile; “ültimaton” veriyormuş gibi hissedilir.

Oysa bu onun kasti bir davranışı değildir. Yapısı öyle olduğundan, normal istekleri bile emir gibi algılanır.

Çok başarılı bir organizatördür. Doğuştan bir sahne adamıdır. Sunuculuk onun çok kolay yapabileceği özelliklerdendir.

Venüs’ü Yengeç burcunda olduğundan; İkili ilişkilerinde “anaç” koruyan kollayan duygusal kadınlara çekilir.

İlişkilerini empati yaparak yaşar. Duygusal ilişkiler yaşar. Romantiktir.

Mars’ı da İkizlerde olduğundan “iğneleyici sözler” sarf edebilir.

Sinirlendiğinde; savaşını “sözlü düellolar olarak” gerçekleştirmeyi tercih eder.

Ve son derece “zeki” biri olduğundan; “akıl savaşlarında” oldukça başarılıdır.

-BAŞAK BURCU-

YUSUF AKGÜN

11 Eylül 1984 İstanbul

Güneş burcu: Başak

Ay burcu: Koç

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: Narin yapısı ile dikkatleri çeker.

Belirli karakteristik özelliği: Muhtemelen düzenli, tertipli ve titiz olması en belirgin kararkteristik özelliğidir.

Güneş’i Başak burcunda olduğundan; “titiz”, ayrıntıya önem veren ve hiçbir detayı gözden kaçırmayan biridir.

Her şeyi; tekrar, tekrar “mükemmel” olana kadar yeniden yapabilir.

Planlı programlı yaşamayı sever. Hayatı düzenli olmalıdır.

Ay’ı Koç burcunda olduğundan; çocuk gibi her şeye meraklıdır. Aklına koyduğunu hemen yapmak ister. Çoğu zaman da sonu düşünülmeden kalkışılan işler nedeniyle sorunlar yaşayabilir. Çok hızlıdır. Hiçbir işi bekletmeyi sevmez. Tez canlıdır.

Merkür’ü Başak burcunda olduğundan; çok zekidir. Analitik bir zekaya sahiptir.

Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmaz. İletişim kurduğunda eleştirileri olabilir. Ancak bunu sadece mükemmeli yakalamak için yaptığını bilmelisiniz. Kimsenin kalbini kırmak için bir eleştiride bulunmaz. Her türlü ayrıntıya dikkat ederek, iletişim kurar. Zeki biri olduğundan; “leb” demeden leblebiyi anlar.

Venüs Terazi’de olması ile; ikili ilişkisinde ben yerine biz demeyi seçer.

Diplomaside başarılıdır. Arabuluculuk yapabilir.

Karşı cinste sanatsal yanı da çok gelişmiş, zevk sahibi, estetik bir güzelliğe sahip, zarif bayanlara doğru çekilirler.

Mars’ı Yay burcunda olduğundan; inançlar için mücadele veren bir yapısı vardır.

Patavatsız olabilir. Riske girer ve sonunu düşünmeden maceraya atılabilir.

Spor yapmak için ideal bir konumlanmadır. Bu kişilerin vücutları kolay şekil alır.

Yurt dışında başlarına sık, sık kazalar gelebilir. Yabancılarla başı derde girebilir.

Sakarlıklar yaşayabilirsiniz.