'Yeni müfredat' sosyal medyada rekor kırdı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kamuoyunun görüşüne açılan yeni müfredat taslağı, bakanlığa resmi kanallardan ulaşan 185 bine yakın görüş ve önerinin dışında, sosyal medya üzerinden de milyonlarca kez görüntülenerek en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 13 Ocak-10 Şubat 2017 tarihleri arasında mufredat.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan müfredat taslağına, site, e-posta adresi üzerinden gelen 185 bine yakın görüşün dışında, bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarca bildirilen elektronik içerikler de dikkate alınarak bir çalışma yürütüldü.

Bakanlığın, sosyal medya üzerinden açtığı "@mebttkb" resmi hesabı 21 milyon kullanıcı tarafından ziyaret edilirken, hesap 550 milyon kez görüntülendi.

Sosyal medya hesapları üzerinden açılan "program2017" etiketiyle ise 13 bin 638 görüş bildirildi. Bakanlık, gelen elektronik içeriklerin çoğunu anlık olarak sosyal medya üzerinden yanıtladı.

Yeni müfredat Talim ve Terbiye Kurulu'nda

Bakanlık, sosyal medya üzerinden gelen elektronik içeriklerin tümünü derslere göre tasnifleyerek şubat ayı ortasında Antalya'da düzenlenen "Öğretim Programları Değerlendirme Çalışması"nda görüşe açtı.

Antalya'da yeni müfredat taslağında yer alan 51 ders ve 159 sınıf düzeyindeki öğretim programına gelen görüş ve öneriler, 300 öğretmen ile 65 akademisyenin katılımıyla değerlendirildi.

Her ders için ayrı kurulan komisyonlarda tüm görüş ve öneriler bilimsel bir yaklaşımla analiz edildi. Her öğretim programının "askıdaki hali", "ekleme", "çıkarma" ve "gerekçe" başlıkları altında tabloları yapıldı, "konu" ve "kazanım" sıralamalarında değişikliğe gidildi.

Talim ve Terbiye Kurulunca son hali verilecek müfredatın bu ay sonunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a sunulması planlanıyor.

Yılmaz'ın onayının ardından öğretim programlarının son hali, MEB'in internet sitesinde yayımlanacak. Yeni müfredat, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak.​