Yeni metro 38 ay sonra tamam

Doğuş Grubu şirketlerinden Doğuş İnşaat'ın ihalesini kazandığı Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metrosu'nun temeli atıldı. 16 duraklı, 20 kilometrelik hat 38 ay gibi rekor bir sürede tamamlanacak.

Doğuş İnşaat’ın kazandığı 564 milyon Euro ihale bedelli, 20 kilometre uzunluğundaki Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metrosu'nun temel atma töreni yapıldı.

Törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Doğuş Grubu üst düzey yöneticileri katıldı.

Binali Yıldırım temel atma töreninde yaptığı konuşmada gelecek yılın sonunda Marmaray'ın devreye girmesiyle çok yakında Kadıköy Kartal metro hattının devreye girmesiyle bu rakamın 180 kilometreyi aşacağını vurguladı. Bakan Yıldırım, birkaç yıl sonra da bu rakamın 250 kilometreyi aşacağına dikkati çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise “Yatırımlarımızın 24 milyar lirası ulaşım ile ilgili. Buradaki metro hattı 20 kilometre mesafeyi içeriyor. 16 istasyonlu metronun temelini atıyoruz. Kimse buraya metro geleceğini hayal edemezdi. Bölgenin trafik sorunu önemli ölçüde azalacak” dedi.

ÇEKMEKÖY-ÜSKÜDAR ARASI 24 DAKİKA

İhalesini Doğuş Grubu şirketlerinden Doğuş İnşaat'ın kazandığı proje 38 ay gibi rekor bir sürede tamamlanacak.

Toplam 16 istasyonun yapılacağı 20 kilometreden oluşacak hattın maliyeti 564 milyon Euro olacak.

Metro hattı tamamlandığında Çekmeköy Üsküdar arası 24, Çekmeköy Yenikapı arası 36, Çekmeköy Taksim arası ise 44 dakikaya inecek.

Toplam 16 adet istasyona ve bir adet araç bakım ve depo sahasına sahip olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metrosu çalışmaları kapsamında 22.100 metre TBM tünel ve 18.700 metre NATM tünel açılacak. Toplam demiryolu yapımı ise 43.100 metre olacak.

Projenin elektromekanik imalatları arasında; güç temini ve cer gücü, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme, ve çevresel kontrol sistemleri, yardımcı tesisler, yürüyen merdiven ve asansörler, demiryolu işleri, genel hizmetler, atölye ve bakım ekipmanları temin, montaj ve işletmeye alma yer alıyor.

Yapmış olduğu işler arasında ana hatlarıyla, 19 adet baraj ve hidroelektrik santralı, 415 km’si otoyol olmak üzere 1150 km yol yapımı, 2 milyon metrekare bina yapımı, altyapı işleri, toplam 35 bin metre köprü, viyadük, alt ve üst geçitler, 96 bin metreden daha uzun tünel ve derivasyon tünelleri, limanlar, marinalar, sulama projeleri, kanalizasyon sistemleri, ofis binaları, alışveriş ve yaşam merkezleri, konut ve endüstriyel binalar olan Doğuş’un içinde yer aldığı projelerin toplam tutarı 4,5 milyar doları buluyor.

Doğuş İnşaat tarafından Boyabat Barajı ve HES İnşaatı ile Artvin Barajı ve HES Projesi'nin yanı sıra Ukrayna’da Boryspil Uluslararası Havaalanı Geliştirme Projesi, Bulgaristan’da Sofya Metrosu Genişletme Projesi LOT 1 işleri ve 2011 yılı başında Libya’da yaşanan olaylar nedeniyle geçici olarak durdurulan Sirte Üniversitesi Kompleksi 1. Kısım inşaatı'nın çalışmaları da devam ediyor.





Son Güncelleme: 07.06.2012 01:13