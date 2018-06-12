'Yeni hükümet sistemiyle ülkemiz şahlanacaktır'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni hükümet sistemiyle ülkenin şahlanacağını belirterek, " Yeni bir safhaya geçiyoruz. Bürokrasiyi azaltacağız. Kurumlar güçlü olacak. Devlet güçlü olacak." dedi.

Çavuşoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesinin ziyaretinde, MÜSİAD'ın Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde bulunduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın Alanya, Antalya ve memleket meselelerine duyarlı olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Ama ümmetin meselesi Kudüs davasına her zaman sahip çıkıyorsunuz. Darbe gecesi ve sonrasında 29 gece meydanlarda nöbetteydiniz." diye konuştu.

"Krizler Türkiye'yi teğet geçer"

Ülkeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, Antalya'nın Türk ekonomisine yüksek teknolojili ürünler ürettiğini bildirdi.

Yeni süreçte önceliklerinin stratejik ürünler olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Zaten birçoğunu stratejik yatırım kapsamına aldık. Stratejik ürün üretmek, ille de uçak üretmek değil. Esasen küçük ve orta ölçekli işletmelerin dinamik olması, üretken ve istihdam yaratması, sağlıklı bir ekonominin göstergesidir. Ülke ekonomisi belirli sektörlere, şirketlere, iş adamlarına bağlı olsa, krizde ekonomi sarsılır ama bunu tamamen tabana yaydığınızda krizler Türkiye'yi teğet geçer. O yüzden küçük ve orta ölçekli işletmeler bizim için önemli olmuştur."

Turizmde çeşitliliğe gittiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sağlık turizminde emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

Antalya'da iki yıldır sağlık ve spor turizmi fuarı düzenlediklerini anımsatan Çavuşoğlu, "Bugün dünyanın 165 ülkesinden 5 bin 200 tedarikçi bu fuara geliyor. Bu bizim geleceğimiz. Geçen yıl himayemde oldu. Bunun raporunu Cumhurbaşkanımıza götürdüm ve cumhurbaşkanı himayesinde yapılmaya başlandı. Bunu niçin yapıyoruz, dünyanın her yerinden tedavi için bize gelsinler. İşte şehir hastaneleri yapıyoruz. Dünyanın en iyi hastaneleri bizde." diye konuştu.

"Milletin gerisinde hizmet ederken, geri kalmayalım"

Çavuşoğlu, 24 Haziran'daki seçimin kritik olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tıpkı bizim 16 yılda yaptığımız gibi, ülkesini seven, vatana, bayrağa bağlı MÜSİAD, inandığı yoldan hiç dönmemiştir. Adaletsizliğin karşısında sesini hep çıkarmıştır. Ülke, millet için çalışanları desteklemiştir. Bu seçimin önemini sizler biliyorsunuz. Yeni hükümet sistemiyle ülkemiz şahlanacaktır. Yeni bir safhaya geçiyoruz. Bürokrasiyi azaltacağız. Kurumlar güçlü olacak. Devlet güçlü olacak. Dünya değişiyor. Türkiye de değişiyor ama baktığınızda çoğu zaman milletin gerisinde kalıyoruz. Yılların alışkanlığını değiştirmek çok zor. Ama yenilikleri hızlı yakalamamız lazım. Milletin gerisinde hizmet ederken, geri kalmayalım. Dünyadaki gelişimi yakalayalım ama tüm kurumlarla buna ayak uydurmalıyız. Yeni yatırımlarla bunu sağlayacağız."

"Yargımız daha güçlü, tarafsız ve bağımsız olacak"

Çavuşoğlu, FETÖ'nün yargıda ciddi bir tahribat oluşturduğunu, yargının adeta darmadağın edildiğini söyledi.

Yargıyı FETÖ'den temizlerken, diğer taraftan yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu çabalarla gösterilmesi gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Adaletin tecelli edeceğinden şüphemizin olmaması lazım. İnşallah yargımız daha güçlü, tarafsız ve bağımsız olacak. Adalete güvenimiz olacak, olmalı. Başka çaremiz yok, olmaz. Yoksa hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Buna önem veriyoruz. Ülkemizi normalleştirirken inandığımız yolda reformalar yaptık, devam edeceğiz. Hep birlikte ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Alanya Sanayici ve İşadamları Derneğini (ALSİAD) de ziyaret etti.