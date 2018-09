Yeni havalimanının adıyla ilgili açıklama

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nın adı ile ilgili tartışmalara ilişkin, “İsim konusu, yönetim kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ve ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek.” dedi.

Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında, Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmasına ilişkin Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT) süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Samsunlu, havalimanının adı ile ilgili tartışmalara ilişkin, “İsim konusu, yönetim kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ve ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek.” ifadesini kullandı.

Havalimanını 29 Ekim’de açmak için çalışmaların tüm hızıyla, plan ve programa uygun olarak devam ettiğini bildiren Samsunlu, "İstanbul Yeni Havalimanı’na yapılacak taşınma bugüne kadar dünyada yapılan en büyük havalimanı taşınması olacak. Dünyada 45 kilometre uzaklığa taşınmış başka bir havalimanı yok. Yeni havalimanına gerçekleşecek taşınma süreci ile ilgili 2016 yılından bu yana çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Geldiğimiz aşamada operasyona hazırlık sürecinde başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere hava yolları, yer hizmetleri ve diğer paydaşlarımıza havalimanına alışabilmeleri için verdiğimiz eğitimleri tamamladık.” şeklinde konuştu.

“102 farklı konu ve olay üzerinden senaryolarımıza çalışıyoruz”

Kadri Samsunlu, ORAT projesinde, Kopenhag ve Incheon Uluslararası Havalimanı’ndan Kasım 2016’dan bu yana danışmanlık alındığını belirterek, hepsi havalimanı, hava yolu ve handling gibi havacılık deneyimine sahip ORAT ekibinde 8 danışman, 60 kişilik ekip ve 100 operasyon personelinin görev yaptığını anlattı.

Samsunlu, “Türkiye’nin büyüme potansiyelini ve gücünü yansıtan, havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak bir havalimanına geçiş yapılacak. İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma sürecimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle ORAT’taki ilk bölüm operasyona hazırlık kısmında çok ciddi ilerleme sağladık. Önümüzdeki bir ay içerisinde 3 büyük deneme yapacağız. 102 farklı konu ve olay üzerinden senaryolarımıza çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

“İlk deneme operasyonunu eylül ayının son haftasında planlıyoruz”

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nda ORAT sürecinin 2016 yılında başladığını hatırlatarak, 4 aşamadan oluşan ORAT sürecinin eğitim bölümünde DHMİ Genel Müdürlüğü önderliğinde THY, Havaş, Çelebi ve TGS Yer Hizmetleri yöneticileri ve çalışanları ile havalimanında hizmet verecek diğer paydaş firmaların çalışanlarına 27 bin 522 adet sınıf eğitimi, 29 bine yakın kişiye saha eğitimi verildiğini bildirdi.

ORAT akışında sınıf ve saha eğitimlerinin ardından deneme süreçlerinin geldiğini belirten Samsunlu, şöyle devam etti:

“31 Mayıs tarihinden bu yana yapılan deneme operasyonlarında 46 senaryo denendi. Bu senaryolar; açılış öncesi kalan dönemde bin, 3 bin ve 5 bin kişinin katılımıyla çok farklı olaylar yaşanmış gibi gerçek testler yapılarak denenecek. İlk deneme operasyonunu eylül ayının son haftasında planlıyoruz. Bin sahte yolcu, 2 bin bagaj, operasyonel paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık 800 personel, 2 adet gerçek uçak (THY), 50 yer hizmet ekipmanı ile gerçekleştirilecek. İkinci deneme operasyonu ekimin ilk haftasında yapılacak. 3 bin sahte yolcu, 6 bin sahte bagaj, operasyonel paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık bin personel, 3 adet gerçek uçak, 150 yer hizmet ekipmanı ile planlanmakta. Üçüncü deneme operasyonunu ekimin ikinci haftasında yapmayı planlıyoruz. Toplam 5 bin sahte yolcu, 10 bin sahte bagaj, İGA, operasyonel paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık bin personel, 5 adet gerçek uçak, 200 yer hizmet ekipmanı ile planlanmaktadır.”

"Nihai test 11 Ekim'de yapılacak”

Kadri Samsunlu, nihai testin 11 Ekim’de yapılacağını, bu testte fiilen havalimanının her yerinin kullanılacağını ifade ederek, bu testin birinci gözlemcisinin kendisi olacağını, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, DHMİ ve kendi paydaşlarının da orada bulunacağını söyledi.

Samsunlu, şöyle konuştu:

“Bizim hedefimiz ve benim şüphe duymadığım sonucu, 29 Ekim’de bu havalimanının açılacağı... Bu testlerin sonuçlarının bize yol gösterici olacağını düşünüyorum ve buradan çıkardığımız derslere göre hala önümüzde bulunan 6 haftalık dönemde havalimanının çok daha hazır olması konumunda aksiyon almamız için zaman olduğunu görüyorum. Testlerin her biri bir günde yapılacak. Sahte yolcuların içinde bizim kendi personelimiz de olacak, cast ajanslarından insanlar da, öğrenciler de olacak.”

“Açılışın ertelenmesiyle ilgili bir senaryom yok”

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, uçaklar inerken hafriyat tozlarının uçakların motoruna zarar vermesiyle ilgili büyük endişe taşımadıklarını söyledi.

Projeye emek veren biri olarak, çalışmalarını "her sabah milli forma giyiyormuş" hissiyle sürdürdüğünü ifade eden Samsunlu, “Açılışın ertelenmesiyle ilgili benim bir senaryom yok. Açılışın ertelenmesi için şu ana kadar görmediğimiz bir şeyin olması gerek.” dedi.

Devam eden hafriyat süreçlerinin uçak motorlarına zarar vermesi ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine Samsunlu, şunları kaydetti:

"Bizim inşaatımız bitti. Bizim burada hafriyat veya toprak hareketi açısından kalan bir tane pist 3'ümüz var. Pistlerimizin tümünü kapattık, asfaltlarımız tamam... Burada 71 kilometre yol var. Bunların büyük bir kısmı asfaltlandı. Sahada 132 tane bina yapmam gerekiyor irili ufaklı... Bunların tümünü 29 Ekim'de İGA olarak bitiriyorum. Üçüncü kişilerin yapması gereken binalar var. Onların bir kısmı devam ediyor. 29 Ekim'de bahsedilen tozun uçaklara zarar vermesine neden olacak bir inşaat kalmayacak burada. Çok teknik bir konu bu tabii... Burası artık inşaatını tamamlamış bir havalimanı..."

Havalimanının taşınması işleminin ortak bir efor gerektirdiğini vurgulayan Samsunlu, kendilerinin altyapıyı sağladığını, ilgili diğer kurumların da sorumlulukları olduğunu söyledi.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda check in, x-ray, pasaport kontrolü, boarding ve yönlendirme sistemlerini kurduklarını anlatan Samsunlu, şöyle devam etti:

“Havacılık sistemleri çalışıyor. 'CUTE' dediğimiz check in sistemi, şu an en büyük operatör olan THY ile entegre halde çalışıyor. Bagaj eşleştirme sistemleri bütün hava yollarıyla kurulmuş durumda. Havalimanı operasyonel veri tabanı oluşturuldu. Bunların hepsini bizim IT departmanımız yaptı. Polisle pasaport sisteminin bağlanmasıyla ilgili entegrasyon bu ayın içinde sağlanacak. Gümrükle çok yakın çalışıyoruz. Yani biz bu testlerin sonucunu görmek istiyoruz. Parça parça baktığımızda sistemde bir sorun yok ama entegre olarak çalışması zaten havalimanı için bir mecburiyet. Dediğimiz gibi, hava tarafında fiili olarak yolcu olmayacak ama uçaklar inecek, park yerine gelecekler. Sonra park yerinden çıkıp pist başına gelip kalkıp gidecekler.”

“Dünyada mevcut uçakların buraya inmesi ve kapasiteyle ilgili bir problem yok”

Kadri Samsunlu, hava sahasıyla ilgili hazırlıklara değinirken, havalimanına CAT3 iniş sistemlerinin kurulduğunu belirterek, “Sisli bir havada siz 50 metre yatay görüş, 15 metre dikey görüşe sahip olduğunuz sürece uçağınızı bu havalimanına indirebileceksiniz. Bu sistemin testleri yapıldı. Bu hafta başı itibarıyla DHMİ’den bu konuda onayı da aldık.” diye konuştu.

Geniş gövdeli uçakların havalimanına inmesiyle ilgili hiçbir sorun bulunmadığını, dünyada mevcut uçakların buraya inmesi ve kapasiteyle ilgili bir problem olmadığını vurgulayan Samsunlu, projenin çevresindeki rüzgar türbinlerinin ortaklar tarafından satın alındığını, bunların 2019 yılı başından itibaren söküleceğini anlattı.

“Kuzey Marmara Otoyolu ulaşımda ciddi bir hızlılık sağlayacak”

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, İstanbul’un kuzeyinde yeni bir uğrak nokta inşa edileceğini, geçmişte bu bölgeye ekonomik bir aktivite için gelmeyi gerektirecek bir sebebin bulunmadığını söyledi.

Metronun havalimanına 2020 yılında gelmesini beklediklerini ve bağlantı yollarının inşası konusunda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Samsunlu, şunları kaydetti:

“Hasdal’dan olan D-20 bağlantısı veya üçüncü köprünün bağlantı yolları ve şu an inşaatı oldukça ilerlemiş olan Kuzey Marmara Otoyolu, buraya yolcularımızın ulaşımında ciddi bir hızlılık sağlayacaktır. Havalimanına şu an D-20’den giriş yok. Onun için siz en azından bir 15 dakika daha gidip ana yerleşkeye geliyorsunuz. Bu da açılış itibarıyla artık olmayacak. Direkt D-20’den havalimanına giriş-çıkış altyapısı bitirilmiş olacak. Bu altyapı da neredeyse hazır. Biz sadece ulaşıma açmamış durumdayız.

Toplu ulaşım açısından baktığımız zaman geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ihale yaptı. Toplam 18 hattan buraya lüks otobüslerle yolcu taşınmasıyla ilgili bir süreç başlattı. Bu hatların kapasitesi günlük olarak 128 bin. Yüzde 50 kapasiteyle gelse bu otobüsler 64 bin kişiye bakıyorsunuz. Bu da bizim açılışımızdan itibaren en az 1-1,5 yıl buranın ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek bir kapasite.”

Havalimanında otopark ücretlerinin mevcut tarifelerden kopuk olmayacağını belirten Samsunlu, açılıştan sonra toplam personel sayısının 45-50 bin civarında olmasını beklediklerini, bu personelin taşınması konusunun, çalıştıkları şirketlerin sorumluluğunda olduğunu anlattı.

Samsunlu, alanın genişliğine dikkati çekerek, “29 Ekim’de benim yolculara tavsiyem; buranın açılışını canlı canlı seyretsinler. Bir de arabaları park ettikleri yerlere dikkat etsinler.” dedi.

Toplantının ardından gazeteciler, terminal binasını gezdi.