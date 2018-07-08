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Yeni havalimanına taşınma için ikinci faz eğitimlere başlandı

İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma konusunda ikinci etap eğitimler başladı. Bu kapsamda havayolu, yer hizmetleri ve diğer ilgili şirketlerin çalışanlarına saha eğitimleri veriliyor.

Yeni havalimanına taşınma için ikinci faz eğitimlere başlandı

İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma konusunda ikinci etap eğitimler başladı. Bu kapsamda havayolu, yer hizmetleri ve diğer ilgili şirketlerin çalışanlarına saha eğitimleri veriliyor.

08 Temmuz 2018 Pazar 14:20
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Yeni havalimanına taşınma için ikinci faz eğitimlere başlandı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda ORAT (Operasyona Hazırlık ve Havalimanı Transferi) süreci hızlandı. İki yıl önce başlayan süreç kapsamında haziranda tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra şimdi de havayolu, yer hizmetleri ve diğer ilgili şirketlerin çalışanlarına, saha eğitimleri verilmeye başlandı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 bin 200 kişiye eğitim verilecek program, 28 Eylül'de tamamlanacak.

Eğitimler, apron ehliyetinin de dahil olduğu hava tarafı, terminal ve bagaj hizmetleri bölgelerini içeren alıştırma saha eğitimlerini kapsıyor. Bu çerçevede, saha programı esnasında havalimanı tanıtımı, apron giriş kapısı işleyişi, destek hizmetler, kargo, bagaj operasyonu, terminal alanları, pistler, gelen ve giden yolcu akışları, transfer hatları, kontrol odası fonksiyonları, havalimanı güvenliği gibi konuları işlenecek.

Bu eğitimlerin ilki, THY, Havaş ve Çelebi çalışanlarından oluşan 194 kişilik grupla başladı. Yapılan planlar kapsamında toplam 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimi verilmesi planlanıyor.

ORAT eğitimlerinin birinci bölümü olan sınıf eğitimleri, 5 Mart'ta başlamış ve 88 gün sürmüştü. Haziran ayında tamamlanan eğitim sürecinde toplam 25 bin adet eğitim verilmişti.

"53 bin eğitim vermiş olacağız

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, 30 Ekim'de tüm havacılık sektörünün yıllık 70 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanının 45 kilometre kat ederek İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmasını izlemeye hazırlandığını bildirdi.

Bu taşınmanın tüm dünyada bir ilk olacağını aktaran Büyükkaytan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nasıl şu an biz dünyadaki en iyi taşımayı gerçekleştirmiş havalimanlarından danışmanlık alıp sürece hazırlanıyorsak, bu süreç sonrasında İstanbul Yeni Havalimanı çalışanları da dünyaya taşınma konusunda danışmanlık verecek. Bu büyük taşımaya hazırlanmak için halihazırda Atatürk Havalimanı'nda çalışanlar ve İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk defa çalışacak personel için yoğun bir eğitim süreci programladık. 28 Eylül'de ikinci kısım eğitimleri tamamlayınca, sadece havalimanı taşıması için yaklaşık 53 bin adet eğitim vermiş olacağız."

"Taşınma süreci 30 Ekim'de saat 03.30'da başlayacak"

Öte yandan, 25 Ekim öncesinde yeni havalimanına, deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş gerçekleştirilmeyecek. 25-30 Ekim'de ise Atatürk Havalimanı'ndan malzeme taşınması amacıyla yeni havalimanına sınırlı sayıda uçuş düzenlenebilecek. Taşınma süreci 30 Ekim gece 03.00'da başlayacak ve 31 Ekim gece yarısında bitecek. Malzemelerin taşınması için ağırlıklı olarak karayolu kullanılacak.

Bu 45 saatlik süreçte iki havalimanında da sınırlı uçuş olacak. 31 Ekim gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Yeni HavalimanıORATOperasyona Hazırlık Ve Havalimanı TransferiTHY
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