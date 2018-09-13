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Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesi iptal edildi

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesi, "Kamu Yararı oluşmadığı" gerekçesiyle iptal edildi.

Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesi iptal edildi

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesi, "Kamu Yararı oluşmadığı" gerekçesiyle iptal edildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:21
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Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesi iptal edildi

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 4 Eylül Salı günü gerçekleştirilen Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesi iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının" oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere 18 hat üzerinde 150 adet otobüsle 10 yıl süreyle hat kiralama işinde "kamu yararı oluşmadığı" gerekçesiyle ihaleye onay verilmedi.

Yeni Havalimanına yolcu ve taşımacılığı ihalesinde beklenen bedel artırımı gerçekleşmediğinden ihalenin iptal edilmesine ve yeniden ihaleye çıkılmasına karar verildiği bildirildi.

Bu arada havalimanının hizmete başlayacağı 29 Ekim günü ulaşımda herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli tedbirler alındığı belirtildi.

İhale nasıl sonuçlanmıştı

Yaklaşık bir hafta önce yapılan ihalede 180 milyon tam bilet karşılığı olan KDV dahil 468 milyon tahmini bedelli yapılan ihale için 24 adet şartname satın alınmıştı.

Ancak bunlardan sadece 5'i teklif zarfı sunmuş, zarflar alış sırasına göre açılmıştı. Firmalardan Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi ve İstanbul Halk Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, teşekkür mektubu sunarak ihale için teklifte bulunmamıştı.

Sarılar İnşaat ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ise teminat mektubu olmadığı için teklifi geçersiz sayılmıştı.

Altur-Havaş-Free Turizm Konsorsiyumu ile Platform Turizm, Taşımacılık, Gıda, İnşaat, Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında üç turda farklı teklifler yapılmıştı.

Altur - Havaş - Free Turizm Konsorsiyumu, 475 milyon 488 bin lira ile rakibinden 1 milyon 170 bin lira fazla vererek ihaleyi kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İETTYeni HavalimanıİETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
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