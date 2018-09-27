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"Yeni Havalimanı markamız olacak"

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, "Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Yeni Havalimanımız prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır." dedi.

"Yeni Havalimanı markamız olacak"

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, "Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Yeni Havalimanımız prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır." dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:28
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"Yeni Havalimanı markamız olacak"

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı’nın açılışına katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye, sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni Havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır." dedi.

Oktay, "Askeri alanda geliştirilen yeni teknolojiler ve elde edilen kazanımlar sivil havacılıktaki gelişmelerle de sinerji oluşturmalı, daha büyük kazanımlara dönüşmelidir." diye konuştu.

Oktay, 2003 yılından bu yana hava yolu ile taşınan yolcu, yük ve hava trafiğinin yaklaşık 5 kat arttığını bildirdi.

"Türk havacılığının gurur tablolarından"

Türkiye'nin, ürettiği İHA VE SİHA'larla küresel pazara açılma yolunda hızla ilerlediğine işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2015'ten bu yana operasyonel olarak kullandığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında görev alan yerli ve milli İHA'larımızın Katar'da düzenlenen DOHA Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda ilk ihracatı gerçekleşti. Yine askeri teknolojiler konusunda özellikle ön plana çıkan Atak taarruz helikopterimiz Türk havacılığının gurur tablolarından biridir. Şu sıralar yine Pakistan için 30 adet T129 atak taarruz helikopteri üretiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat OktayYeni Havalimanıİstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık Ve Havalimanları Fuarı
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