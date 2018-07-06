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'Yeni hat vermiyoruz, adaleti tesis ediyoruz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, tümü Sincan'a hizmet veren beyaz otobüsleri, daha önce yeşil otobüslerin çalıştığı hatlara dağıtılmasına yönelik düzenleme yaptıklarını belirterek "Adaleti tesis etmiş oluyoruz. Yeni bir hat vermiyoruz" dedi.

'Yeni hat vermiyoruz, adaleti tesis ediyoruz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, tümü Sincan'a hizmet veren beyaz otobüsleri, daha önce yeşil otobüslerin çalıştığı hatlara dağıtılmasına yönelik düzenleme yaptıklarını belirterek "Adaleti tesis etmiş oluyoruz. Yeni bir hat vermiyoruz" dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:21
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'Yeni hat vermiyoruz, adaleti tesis ediyoruz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı semtlere yeni otobüs hattı verileceği iddiasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, 2007'den önce Ankara'nın çeşitli ilçelerine ve semtlerine şehir içi toplu taşımacılık hizmeti veren 444 yeşil otobüs bulunduğunu hatırlatarak, 10 yıllık sözleşme süresi dolan bu otobüslerin kaldırıldığını, bunların 222'sinin beyaz otobüse dönüştürüldüğünü ve tamamının Sincan hattına verildiğini söyledi.

Tüm beyaz otobüslerin Sincan hattında sefer yapmasının ciddi rahatsızlık oluşturduğuna işaret eden Tuna, "Ben Sincan'dayken bu konuyu Büyükşehire ilettim. Birtakım çalışmalar oldu ama netice alınamadı." diye konuştu.

İlerleyen süreçte beyaz otobüslerden bazılarının sözleşmelerinin hukuki gerekçelerle iptal edildiğini kaydeden Mustafa Tuna, kalan 171 beyaz otobüsün ise daha önce yeşil otobüslerin hizmet verdiği hatlarda çalışmasına yönelik bir düzenleme yaptıklarını açıkladı.

Tuna, şunları kaydetti:

"Daha önce 444 yeşil otobüsten 20'si Keçiören'e sefer yapıyorsa, 171'de kaç olur 8-9 tane. O oranlarda bunların dağıtımını yapıyoruz. Adaleti tesis etmiş oluyoruz. Yeni bir hat vermiyoruz, yeni uygulama yapmıyoruz. Daha önce yapılmış olan haksızlığı, adaletsizliği düzeltmiş oluyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Yeni bir hat oluşturup, daha önce yeşillerin gitmediği bir hat da vermiyoruz. Daha önce yeşil otobüslerin gittiği hatlara beyazları o oranda dağıtıyoruz."

Tuna, "Hatlarına gelecek 3-5 otobüsün onların yolcularına etki edeceği düşünceleri var. Hiç öyle bir şey değil. Daha önce bu hatlarda yeşiller vardı. Yeni bir uygulama yapmıyoruz, adaletsizliği düzeltiyoruz." şeklinde konuştu.

Mustafa Tuna, vatandaşlardan mevcut beyaz otobüslerle ilgili şikayetlerin geldiğini belirterek, "Küçüktü, yolcular rahat edemiyordu. O otobüsleri de büyütüyoruz. Normal otobüs haline getirmelerini söyledik. Normal otobüsler olarak bunlar daha önce yeşiller neredeyse orada devam edecek." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
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