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Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni üyeleriyle Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı.

Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni üyeleriyle Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı.

07 Haziran 2017 Çarşamba 10:47
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Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu göreve başladı

ANKARA - TBMM tarafından ilk kez seçilen 7 üye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği 4 üyenin yanı sıra Adalet Bakanı Bozdağ'ın başkan ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in doğal üye olduğu yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) göreve başladı.

HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki ilk Genel Kurul toplantısı, gazetecilerin görüntü almasının ardıdan basına kapalı devam etti.

HSK Genel Kurulunda, iki daire halinde çalışacak kurulun üyelerinin dairelere dağılımı yapılacak, kurulun başkanvekili ve daire başkanları belirlenecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren kararının 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından anayasa değişikliğinde yer alan yüksek yargıyla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girmişti.

Anayasa değişikliğiyle, 22 üye ve üç daireden oluşan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısı değişmiş, düzenlemeyle HSYK'nın adı "Hakimler ve Savcılar Kurulu" olmuştu. HSK'nın, genel kurul ve iki daire halinde 13 üyeyle çalışması kararlaştırılmıştı.

Üyeler TBMM ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçildi

Değişiklikten önceki düzenlemede olduğu gibi Adalet Bakanı kurulun başkanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun doğal üyesi sayılmıştı.

TBMM tarafından Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek, Yargıtay üyeleri Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Danıştay Üyesi Cafer Ergen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey, Avukat Songül Yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci ile kurulun eski üyeleri Mehmet Yılmaz, Halil Koç HSK üyesi seçilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HSKönce Vatan
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