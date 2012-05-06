Yeni fakülte ve yüksekokullar kurulacak

Kararlara göre, Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak da Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulacak.

Yalova Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi rektörlüklerine bağlı yabancı diller yüksekokulları, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak da Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.