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Yeni Dünya Vakfı Binlerce Kişiye Gönül Sofrasını Açtı

19 yıldır tam bir vakıf şuuru çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Yeni Dünya Vakfı her yıl olduğu gibi bu yıl da 19. Geleneksel iftarında yurt içi ve yurt dışında binlerce insana gönül sofrasını açarak bir araya getirdi.

Yeni Dünya Vakfı Binlerce Kişiye Gönül Sofrasını Açtı

19 yıldır tam bir vakıf şuuru çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Yeni Dünya Vakfı her yıl olduğu gibi bu yıl da 19. Geleneksel iftarında yurt içi ve yurt dışında binlerce insana gönül sofrasını açarak bir araya getirdi.

10 Temmuz 2015 Cuma 18:27
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Yeni Dünya Vakfı Binlerce Kişiye Gönül Sofrasını Açtı
Fatma ÇELİK 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1453 Topkapı sosyal tesisinde düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar programına Eski Kültür Bakanı ve Birlik Vakfı Genel Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Nebati, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Baha Öğütken, Eski AK Parti Mardin Milletvekili Doç. Dr. Cüneyt Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ebubekir Taşyürek, THY teknik Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Sağlam, TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, Medeniyet Hareketi Başkanı Mehmet Güney, İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Mesut Can, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ramazan Aksoy, Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Celalettin Günaydın, Kazakistan Ykylas Vakfı Başkanı Halilla Majanov, Mazlum-Der yetkilileri, çok sayıda bürokrat, işadamı, STK başkanları, YDV yöneticileri, bursiyer öğrenciler ve vakıf gönüllüleri katıldı.

Bu ülkeyi ufuk sahibi ve vizyon sahibi gençlere emanet etmek istiyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, vakfın çalışmalarından bahsederek, 1996 yılında kurulan vakfın, kuruluşundan bu yana en büyük yatırımı geleceğimiz olan gençlere yaptığını, ülkemizi ufuk ve vizyon sahibi gençlere emanet etmek istediğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl 640 öğrenciye burs veren vakfımız bu yıl 1.453 öğrenciye burs hizmetinde bulunduğunu da söyleyen Göksu, “Gençlerimize milli ve manevi değerlerine bağlı aydın fikirli, yeniliklere açık olarak yetiştirilmesi en önemli amacımızdır. Gençlerimizi sadece eğitim alanında değil kültür, sanat ve spor alanında da en iyi şekilde yetiştirmesini sağlamak temel arzumuzdur. Her yönü ile sağlıklı düşünen gençlik hepimizin özlemidir. Yetiştirdiğimiz gençler sadece Türkiye’nin değil, yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdurların umudu olacaktır. Muhteşem maziyi daha muhteşem istikbale bağlayan gençliği yetiştirmek tek hedefimizdir. Kaygımız ve Çabamız daima gençlik içindir. Ailelerin de çocuklarını bu düşüncede yetiştirmek için gayret sarf etmelerini bekliyoruz” diyerek iftara katılan bütün katılımcılara teşekkür etti.

Eski Kültür Bakanı ve Birlik Vakfı Genel Başkanı İsmail Kahraman, “vakıf hizmetleri güzel ve kalıcı hizmetlerdir. Bu güzel faaliyetlerini sürdüren Yeni Dünya Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diyerek misafirleri selamladı.Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Fatih’te birçok STK var. Gönüllü kuruluşlara ev sahipliği yapan bir ilçenin belediye başkanı olarak Yeni Dünya Vakfını yerinin ayrı olduğunu belirtmek isterim. Çünkü onun tuttuğunu koparan bir başkanı var. Bu güzel çalışmalarından dolayı vakıf yöneticilerini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” diyerek sözlerini Daha sonra İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül, “Evet, vakıf çalışmaları çok hayırlı ve kalıcı hizmetlerdir. Artık bu hizmetler sadece Türkiye değil ümmete dönük hizmetler olmaya namzettir. Bunları da görüyor, mutlu oluyoruz” diyerek bir duayla konuşmasını bitirdi.

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Son Güncelleme: 10.07.2015 12:29
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBelediyeTopkapı
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