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Yeni dönemde üretim, ihracat ve istihdamı artıracağız

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Çenesiz, "Bu yeni dönemde seramik sektörü olarak üretim, ihracat ve istihdamımızı artırarak reel ekonomiye sağladığımız katkıyı büyüteceğiz." dedi.

Yeni dönemde üretim, ihracat ve istihdamı artıracağız

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Çenesiz, "Bu yeni dönemde seramik sektörü olarak üretim, ihracat ve istihdamımızı artırarak reel ekonomiye sağladığımız katkıyı büyüteceğiz." dedi.

26 Haziran 2018 Salı 14:17
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Yeni dönemde üretim, ihracat ve istihdamı artıracağız

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin, "Bu yeni dönemde seramik sektörü olarak üretim, ihracat ve istihdamımızı artırarak reel ekonomiye sağladığımız katkıyı büyüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem Çenesiz, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin beklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk seçimini yüzde 87’lik tarihi bir katılım oranıyla başarıyla gerçekleştirdiğini ve demokrasiye verdiği önemi ortaya koyduğunu ifade etti.

Türk halkının hür iradesiyle sonuçlanan seçimin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Çenesiz, büyük bir katılımla gerçekleşen bu seçimin tüm dünyaya Türk halkının demokrasiye olan inancını bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Yeni yönetim sisteminin istikrar ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağlayacağına olan inançlarının tam olduğunu belirten Çenesiz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve seçilmiş olan yüce meclisimizle birlikte ülkemizi dünya ekonomi sıralamasında daha üste taşımak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Yeni dönemde finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecektir"

"Bu yeni dönemde seramik sektörü olarak üretim, ihracat ve istihdamımızı artırarak reel ekonomiye sağladığımız katkıyı büyüteceğiz" diyen Çenesiz, şunları kaydetti:

"Türk seramik sektörü, gerçekleştirdiği ihracat ve ülke ekonomisine sağladığı yüksek katma değer ile Türkiye Cumhuriyeti’nin büyümesi ve güçlenmesi adına taşıdığı sorumluluğun farkındadır. Bu yeni dönemle birlikte gerçekleştirilecek tüm ekonomik yatırım ve reformlara var gücümüzle destek verecek, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz. Yapısal düzenlemelerin hızla tamamlanması bu mücadelemizi güçlendirecek etkenlerin en başında gelmektedir. Ekonominin güven veren isimlerle yönetilecek olması da uluslararası aktörler açısından olumlu karşılanacak ve yatırımların gelmesine sebep olacaktır."

Çenesiz, yeni dönemde finansal istikrarın kararlı şekilde sürdürüleceğine ve reel ekonominin önceliğini koruyacağına inandıklarını dile getirdi.

Bu bağlamda Türkiye Seramik Federasyonu temsilcileri adına beklentilerinin, üretim ve ihracat hacimlerinin daha da artmasını destekleyecek ihracat finansmanı tedbirleri olduğunu anlatan Çenesiz, "Türkiye Seramik Federasyonu olarak, daha güçlü bir Türkiye için çıkılan yolculukta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk lideri olarak görev alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, çalışma arkadaşlarını ve TBMM’de temsil hakkı kazanmış bütün siyasi partilerimizi ve tüm milletvekillerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Seramik FederasyonuErdem Çenesiz
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