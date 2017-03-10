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Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç için

Kendi duvarlarını yıkarak başarı ve mutlu bir hayat isteyenler için ilk parkur, X Parkur ile başlıyor! 18-19 Mart Biz Cevahir Hotel'de !!!

Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç için

Kendi duvarlarını yıkarak başarı ve mutlu bir hayat isteyenler için ilk parkur, X Parkur ile başlıyor! 18-19 Mart Biz Cevahir Hotel'de !!!

10 Mart 2017 Cuma 13:30
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Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç için

X Parkur ile beynin inanılmaz gücünü keşfedin!

İSTANBUL- Türkiye’nin de içinde bulunduğu dünyanın birçok ülkesinde insanların mutsuz, hayattan beklentilerini yitirmiş, umutsuz ve gelecek kaygısı taşıdığı bilinen bir gerçek. İnsanlar istediği hayatı yaşayamadığından, istediği ilişkiyi, işinde başarıyı yakalayamadığından yakınıyor, milyonlar işiyle evi arasında sınırladığı bir hayat yaşıyor. Hayatını değiştirmek ve mutsuzluklarını yok etmek isteyenler için Türkiye’de ilk kez kişisel gelişim alanında beş ayrı uzmanın bir arada olduğu iki günlük mental dönüşüm kampı 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşiyor.

Beyninizi hiç böyle kullanmadınız!

Nefes eğitmeni Candan Yazıcı, Psikolojik danışman ve yaşam koçu Defne Uğurluel, Astrolog Berna Atay, Yoga ve Meditasyon uzmanı Bora Ercan, Yaşam ve Dönüşüm koçu Özge Çuhadaroğlu sistemlerin insan üzerindeki baskısı nedeniyle oluşan tüm olumsuz duygu ve düşünce biçimlerini yok edip, bireylerin daha huzurlu ve keyif alabilecekleri bir yaşam kurmaları için rehberlik edecek.

Baharda yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız bu dönüşüm kampını kaçırmayın!

Tarih: 18-19 Mart

Saat: 10:00’dan, 20:00’a kadar

Bütçe: Kişi başı KDV Dahil 990,00 TL

Bilgi ve rezervasyon: www.xparkur.comiletisim@xparkur.com, Tel: 0850 532 32 75​

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.03.2017 13:58
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