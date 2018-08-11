"Yeni bir Kurtuluş Savaşı'nın eşiğindeyiz"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Emek Konukevi'nde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanlar Kurulu ve Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanlığı Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, sendikalarda yönetim kurullarında "makam-mevki" hırsıyla değil, aşkla çalışmanın önemine işaret eden Arslan, bu anlayışla disiplini sağlayacaklarını vurguladı.

Konuşmasında sendikalarda üyeliği bulunan ve 15 Temmuz'da şehit olanları tek tek yad eden Arslan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

"Birkaç gündür 15 Temmuz'un yeni bir versiyonunu yaşıyoruz." diyen Arslan, Türkiye'nin emperyalist güçler eliyle şimdi de ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

Bu dönemin daha zor ve sıkıntılı olduğunu dile getiren Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vatandaşlarımızın, milletimizin doğrudan ekonomisine, gelirlerine, geleceğine yönelik bir ekonomik saldırı, ekonomik savaş sürdürülmek isteniyor. Bu savaşı da kazanmamız gerekiyor. Bu savaş daha kapsamlı ve toplumun tamamına yönelik ve Türkiye'yi bölgesinde diz çöktürmek isteyen bir savaş. Bu savaşı kaybedersek bütünüyle geleceğimizi kaybederiz. Onun için bu savaşı milletimizin tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi kazanması gerekiyor."

"Mesele, bir papaz meselesi hiç değil"

Hak-İş Başkanı Arslan, özellikle kamuda çalışan üyelere gelecekle ilgili büyük taahhütlere girmeme, borçlanmalarını, çekmeyi planladıkları kredilerini durdurma tavsiyesinde bulundu.

Hem kamu hem de belediyelerde gelecek sürecin ciddi yeni kısıtlamaları da beraberinde getirebileceğine işaret eden Arslan, gelirden daha fazla harcamama çağrısını yaptı.

Arslan, ecdadın geçmişte emperyalizme karşı fedakarlıklarla verdiği mücadeleye değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerektiğinde o zorlukları göze alabilecek bir mücadeleye hepimizin hazır olması ve bu noktada da kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Mesele, bir siyasi mesele, parti meselesi değil. Mesele, bir papaz meselesi hiç değil. Gerçekten mesele çok büyük. Mesele Türkiye'nin bugünkü varlığını yok etmek isteyen emperyalist düşmanca tutum içerisindeki bir yaklaşım.

Bazen 'verin papazı kurtulalım' falan diyorlar, böyle bir şey yok. Papazı versen başka bir şey gelecek arkadan. Bu bahane. Papaz iki senedir cezaevinde, niye şimdi? Konsolosluktaki bir kısım görevliler tutuklandığında bu papaz içeride yatıyordu. 15 Temmuz'dan bu tarafa. Niye o zaman konsolosluk görevlileriyle beraber ismi anılmadı? Şimdi niye? Tamamen bahane."

"Hep beraber sürecin farkında olmamız gerekiyor"

Arslan, "Bu topraklarda kendi imkanlarımızla, gücümüzle yaşayacağız veyahut teslim olacağız. Tarih boyu bu teslimiyeti hiç yaşamadık. Zorlukları göğüsledik, sıkıntıları, acıları çektik, şehitler, gaziler verdik ama asla emperyalizmin baskısına boyun eğmedik. Bugün de aynı durumla karşı karşıyayız, böyle bir süreç yaşıyoruz. Hep beraber o sürecin farkında olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Herkesin işe kendinden başlaması gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu hassasiyeti sendika olarak da sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için yapılması gereken ne ise hem tasarruf tedbirleri hem özellikle ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak tedbirleri almamız gerekiyor. Bu emperyalist güçlerin bize yönelttiği baskıları boşa çıkaracak sorumlulukları da almamız gerekiyor. Bunun için de dikkatli olacağız, sorumlu davranacağız. Lütfen harcalamalarımızı, yaşam tarzımızı yeniden gözden geçirelim. Türkiye uzun bir süre büyük bir bolluk içerisinde gerçekten ciddi bir refah seviyesini yakaladı ve bugün önemli bir süreci tamamladı. Ama karşımızda önemli bir düşman güç var ve bu güç bırakmıyor. Yeni hedefler, Türkiye'ye yönelik yeni tehditler..."

"Yeni bir İstiklal Savaşı'nın eşiğindeyiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomi modelini açıkladığı esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı twiti anımsatan Arslan, milletin en fazla dayanışma içerisinde olacağı günlerin yaşandığını vurguladı.

Hak-İş Başkanı Arslan, milletin de bu hesabın, oyunun farkında olduğunu belirterek, herkesin kendi alanında gereken tedbirleri almasının önemine vurgu yaptı.

Arslan, "Bu topraklarda bağımsız bir devlet olarak yaşamamıza, ayakta kalmamıza asla fırsat ve izin vermek istemiyorlar. Tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bunları açık açık konuşmamız gerekiyor. Bir felaket tellalı görevim yok ama tehlikeyi fark ediyoruz. Bu tehlikeye karşı mücadelenin ne olacağı belli. Hepimiz kişisel, siyasi, şahsi hedeflerimizi ve beklentilerimizi bir kenara koyacağız; millet olarak bunlara karşı birlikte bir tutum sergileyeceğiz." şeklinde konuştu.

Sendika üyelerinin ve komitelerinin bu duyarlılıkla hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, dayanışma içerisinde 15 Temmuz'da yazıldığı gibi yeni destanların da yazılacağını dile getirdi.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, "Yeni bir Kurtuluş, İstiklal Savaşı'nın eşiğindeyiz. Bu savaş cephede yapılmıyor, bu ekonomik bir savaş. Bu savaşın tarafları belli; emperyalistler ve milletimiz. Bu savaşı inşallah hep birlikte kazanacağız ve yeni bir destanı birlikte yazacağız. Aksini düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, konuşmasında taşeron düzenlemesine değinerek, bu düzenlemede kadro alamayan çalışanların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla da hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Törende, Hizmet İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı olarak 5 yılı aşkın süredir görev yapan Hamide Yüsra Erilli görevini Derya Onat'a devretti.