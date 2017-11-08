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Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine saldırı davasında savcı mütalaasını sundu

Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine yapılan saldırıya ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Karabacak, 10 sanığın 10 yıl ila 100 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.

Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine saldırı davasında savcı mütalaasını sundu

Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine yapılan saldırıya ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Karabacak, 10 sanığın 10 yıl ila 100 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.

08 Kasım 2017 Çarşamba 14:13
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Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine saldırı davasında savcı mütalaasını sundu

Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine molotofkokteyli ve av tüfeğiyle yapılan saldırıya ilişkin davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına, tutuklu sanık Halil Sönmez, tutuksuz sanıklar Ahmet Sebat ve Yasin Aydın, birleşen dosya sanığı Baran Karaman ile avukatları katıldı. 

Duruşmada savunması alınan Baran Karaman, tutuklu sanık Halil Sönmez'in Birleşik Devrimci Parti'nin yayın organı Umut gazetesinde çalıştığını söyledi.

Yeni Akit gazetesine yakın bir yerde oturduğunu belirten Karaman, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. 

Mütalaada, 11 Şubat 2016'da Bayrampaşa'daki Yeni Şafak gazetesinin binasına kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle ateş edildiği ve akabinde molotofkokteyli atılmak suretiyle yangın ve hasar oluştuğu, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmadığı belirtildi.

Aynı gün aynı saatlerde Küçükçekmece'deki Yeni Akit gazetesinin binasına da kimliği belirsiz kişilerce benzer yöntemle saldırıldığı anlatılan mütalaada, saldırı neticesinde park halindeki iki aracın ve binanın pencerelerinin zarar gördüğü, bu olayda da herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı kaydedildi.

Ceza istemleri

Mütalaada, biri tutuklu 10 sanığın ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''örgüt üyesi olmak'', "ateşli silah bulundurmak'', ''görevli memura direnmek'', ''mala zarar vermek'', ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek'', ''tehlike madde bulundurmak veya taşımak'', ''güvenliği tehlikeye sokmak'' suçlarından 10 yıl ila 100 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmasını talep edildi. 

Mütalaada, birleşen dosya sanığı Baran Karaman'ın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesi istendi.

Mütalaaya karşı beyanları sorulan sanıklar, son savunmalarını yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme Heyeti, sanık Halil Sönmez'in tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatlarına savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeni AkitYeni şafak
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