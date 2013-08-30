Yeni adli yılda yüksek yargının yükü ağır

ANKARA





Yeni adli yıl, 2 Eylül'de Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. Yeni dönemde yüksek yargının gündemini önemli davalar oluşturuyor. Bireysel başvurulara bakan Anayasa Mahkemesi de önemli isimlerin bireysel başvurularını sonuçlandıracak.

Aralarında emekli Oramiral Özden Örnek ile emekli orgeneraller Halil İbrahim Fırtına ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 361 sanıklı Balyoz Planı Davası, Yargıtayın gündemindeki önemli davalardan. Davanın temyiz incelemesine bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 1 ay süren 17 oturumda, 96 sanık avukatının savunmasını dinledi. Daire, 9 Ekim'de kararını açıklayacak.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un müebbet hapis cezasına çarptırıldığı 275 sanıklı Ergenekon Davası'nın temyiz süreci de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararını taraflara tebliğ etmesiyle başlayacak.

6 Ağustos'ta açıklanan kararın, sanık avukatlarınca temyiz edilmesinin ardından dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Başsavcılık hazırlayacağı tebliğnameyi, davaya bakacak Yargıtay 9. Ceza Dairesine iletecek. Tarihinde ilk kez "darbe" suçunu Balyoz Planı Davası'nın temyiziyle inceleyen Yargıtay, bu davada da duruşmalı temyiz isteyen sanıklar yönünden duruşma yaparak, son sözünü söyleyecek.

Bireysel başvurular

Vatandaşların bireysel başvurularını kabul etmeye başlayan Anayasa Mahkemesi de CHP ve yerel mahkemelerden gelen iptal davalarının yanı sıra önemli isimlerin yaptığı bireysel başvuruları yeni dönemde karara bağlayacak.

Ergenekon Davası'ndan hüküm giyen CHP Milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın uzun tutukluluk nedeniyle haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yaptıları şikayetlerin, yeni adli yılın açılmasıyla karara bağlanması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, "Kürdistan Devrim Manifestosu, Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü" isimli çalışmasına, basım aşamasındayken el konulması nedeniyle haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan bireysel başvuruyu da esestan karara bağlayacak.

Bu arada, 2006'da karara bağlanan AK Parti Kapatma Davası ile ilgili yargılamanın yenilenmesi başvurusunda bulunulması halinde Yüksek Mahkeme bu başvuruyu da inceleyecek.