Yeni adli görüşme odaları kurulacak

Adalet Bakanlığınca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocuklar için özel hazırlanan adli görüşme odası sayısı 2018'de 30'dan 60'a çıkarılacak.

Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, suç mağduru kadınlar ile çocukların cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları 3 Nisan'da faaliyete geçirildi.

Bugüne kadar 30 adli görüşme odası kuruldu. Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda, çocuklar için kitap ve oyuncaklar da yer aldı.

Görüşmelerde, hakim ve savcılar mağdurların ifadelerini, gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip etti.

Hakim ve savcılar mağdurlara sorularını uzmanlar aracılığıyla iletti. Uzmanlar, hakim ve savcıların sorularını mağdurlara, psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktardı.

Psikolog ve uzmanlar eşliğinde ifadelerin alındığı adli görüşme odaları uygulamasının sonuçları olumlu oldu. Bakanlığa iletilen görüşlerde, mağdurlar ile aileler, sanıklarla aynı ortamda bulunmadan adli görüşme odalarında ifade vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Adli görüşme odalarına yönelik çalışmaların devam ettirilmesi, hükümetin 2018 programında da yer aldı. Programda, sayının artırılarak gelecek yıl içerisinde 30 yeni adli görüşme odasının daha kurulması hedefine yer verildi.

Yapılacak yeni çalışmalarla adli görüşme oda sayısı 2018'de 60'a çıkarılacak.