Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110726
ALTIN
155.923
DOLAR
3.8014
STERLİN
5.0531
EURO
4.4283
'Yazlık sinemalar' geri dönüyor
'Yazlık sinemalar' geri dönüyor
ASELSAN kendini aştı
ASELSAN kendini aştı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Biz "Sadece Sus"alım Aykut söylesin
Biz "Sadece Sus"alım Aykut söylesin
'Uni Butik'
'Uni Butik'
Flaş Haber
NEW YORK'TA KANLI SALDIRI
Kapat

Yeni adli görüşme odaları kurulacak

Adalet Bakanlığınca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocuklar için özel hazırlanan adli görüşme odası sayısı 2018'de 30'dan 60'a çıkarılacak.

Yeni adli görüşme odaları kurulacak

Adalet Bakanlığınca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocuklar için özel hazırlanan adli görüşme odası sayısı 2018'de 30'dan 60'a çıkarılacak.

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:33
0 Okunma
Yeni adli görüşme odaları kurulacak

Adalet Bakanlığınca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocuklar için özel hazırlanan adli görüşme odası sayısı 2018'de 30'dan 60'a çıkarılacak.

Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, suç mağduru kadınlar ile çocukların cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları 3 Nisan'da faaliyete geçirildi.

Bugüne kadar 30 adli görüşme odası kuruldu. Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda, çocuklar için kitap ve oyuncaklar da yer aldı.

Görüşmelerde, hakim ve savcılar mağdurların ifadelerini, gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip etti.

Hakim ve savcılar mağdurlara sorularını uzmanlar aracılığıyla iletti. Uzmanlar, hakim ve savcıların sorularını mağdurlara, psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktardı.

Psikolog ve uzmanlar eşliğinde ifadelerin alındığı adli görüşme odaları uygulamasının sonuçları olumlu oldu. Bakanlığa iletilen görüşlerde, mağdurlar ile aileler, sanıklarla aynı ortamda bulunmadan adli görüşme odalarında ifade vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Adli görüşme odalarına yönelik çalışmaların devam ettirilmesi, hükümetin 2018 programında da yer aldı. Programda, sayının artırılarak gelecek yıl içerisinde 30 yeni adli görüşme odasının daha kurulması hedefine yer verildi.

Yapılacak yeni çalışmalarla adli görüşme oda sayısı 2018'de 60'a çıkarılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıAdli Görüşme Odası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"New York'taki saldırıyı tereddütsüz kınıyoruz"
"New York'taki saldırıyı tereddütsüz kınıyoruz"
Tokat'ta ByLock operasyonu: 10 gözaltı
Tokat'ta ByLock operasyonu: 10 gözaltı
Mustafa Armağan'a 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten hapis cezası
Mustafa Armağan'a 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten hapis cezası
İstanbul İzmir Nakliyat Hizmetinde Global Taşımacılık Farkı
İstanbul İzmir Nakliyat Hizmetinde Global Taşımacılık Farkı
Kasımda 248 sanığın FETÖ'den yargılanmasına başlanacak
Kasımda 248 sanığın FETÖ'den yargılanmasına başlanacak
ATAK 2 Taarruz Helikopteri'nden ilk görüntü
ATAK 2 Taarruz Helikopteri'nden ilk görüntü
Antalya'da kayyum atanan 2 şirketin 4 yöneticisi FETÖ'den gözaltına alındı
Antalya'da kayyum atanan 2 şirketin 4 yöneticisi FETÖ'den gözaltına alındı
TürkAkım'dan ilk gaz 2019'da gelecek
TürkAkım'dan ilk gaz 2019'da gelecek
Çocuklar deprem gerçeğini oyunlarla öğreniyor
Çocuklar deprem gerçeğini oyunlarla öğreniyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ