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YEMENLİ GENCİN HAYATINI TÜRK DOKTOR KURTARDI

Geçirdiği trafik kazası hayatını değiştirdi. Kaza sayesinde hastalığını tesadüfen öğrendi. Yemen’de tedavi olmaya çalışırken enfeksiyon kaptı. Hayati riski bulunan genci ise Türk cerrah kurtardı.

YEMENLİ GENCİN HAYATINI TÜRK DOKTOR KURTARDI

Geçirdiği trafik kazası hayatını değiştirdi. Kaza sayesinde hastalığını tesadüfen öğrendi. Yemen’de tedavi olmaya çalışırken enfeksiyon kaptı. Hayati riski bulunan genci ise Türk cerrah kurtardı.

31 Ekim 2017 Salı 10:35
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YEMENLİ GENCİN HAYATINI TÜRK DOKTOR KURTARDI

Geçirdiği trafik kazası sonucu hastalığını tesadüfen öğrendi. Akciğerindeki sorundan dolayı basit bir operasyon için Yemen’de ameliyata alındı ancak iyileşmek yerine durumu daha da kötüleşti. Ardı ardına 7 defa büyük ameliyat geçirdi. 23 yaşındaki Yemenli Usama Abdullah Aldip ölüm kalım savaşını Türkiye’de kazandı. Yemen’de geçirdiği ameliyatlar sırasında enfeksiyon kapan ve Ampiyem (göğüs kafesi içi enfeksiyonu) tanısı konulan genç adam Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Özkan Demirhan’ın başarılı ameliyatı ile yaşama yeniden tutundu.

“Uçağa binersen ölürsün dediler ama göze aldım”

Yemen’den İstanbul’a uzanan hikayesini anlatan Uluslararası ilişkiler öğrencisi Usama Abdullah Aldip,”Her şey 5 ay önce motosikletimle geçirdiğim bir kaza sonrası gelişti. Ufak bir kazaydı ama önlem için hastaneye götürüldüm ve rutin muayeneler yapıldı. Akciğer filmimde pnömotoraks (akciğer sönmesi) gözlendi. Basit bir tedavisi olduğunu söylediler. Ufak bir ameliyat geçirmem gerekiyormuş. Ancak geçirdiğim ilk ufak ameliyattan sonra ardı ardına 7 ameliyat geçirdim. İyileşmek yerine daha da kötüye gitti durumum. Vücudumdaki iltihap göğsümden dışarıya sızmaya başladı. İstanbul’daki bir arkadaşım aracılığı ile Türk doktorlara tedavi olmaya karar verdim ancak Yemen’deki doktorum uçağa binmemi yasakladı. ‘Ölürsün’ dedi. Buna rağmen İstanbul’a geldim. Burada 3 hafta önce ameliyata alındım. 10 gün kadar hastanede yattım. Şimdi çok iyiyim. Bir süre daha İstanbul’da kalıp gözetim altında tutulacağım, ardından ülkeme dönüp yarım bırakmak zorunda kaldığım eğitimime devam edeceğim. Türk doktorların başarılarını hep duyardık ben de buna tanık oldum. Doktoruma teşekkür ediyorum.” dedi.

Hastanın durumunu değerlendiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Hasta bize geldiğinde ameliyat olan göğüs kafesinden iltihap akıyordu. Septik tablo dediğimiz enfeksiyonun son aşamasına girmek üzereydi. Gerekli radyolojik ve laboratuvar incelemeleri yaptık ve ampiyem tanısı koyduk. Durumu oldukça ciddiydi. Ülkesinde bir dizi ameliyat olmuş bu ameliyatlar sırasında enfeksiyon kapmış. Sıradan bir pnömotoraks çok ciddi bir enfeksiyona dönüşmüş. Enfeksiyonun ileri boyutta olması nedeni ile hastanın her an hayati risk durumu mevcuttu. Ameliyata aldık, sol göğüs kafesi içindeki yoğun enfeksiyonu boşalttık ve akciğerin açılmasına engel olan kalın dokuları temizledik. Böylece akciğeri bir nevi özgürlüğüne kavuşturduk. Yaptığımız kültür testlerine göre antibiyotik tedavisi de uyguladık. Yemen’de geçirdiği ameliyatlarda nasıl bir tablo geliştiğini bilmediğimiz için herhangi bir komplikasyon riskine karşın hala gözetim altında tutuyoruz. Ancak genel durumu gayet iyi. Antibiyotik dozlarını azalttık. Hastane sürecinde hastanın ilk günkü tablosuna göre ciddi ve hızlı düzelme oldu. Hem radyolojik hem de enfeksiyon değerlerinde düzelme bariz bir şekilde görüldü. Taburculuk sonrasında da yakın takibimize aldık. Bundan sonra hastanın kendine iyi bakması, iyi beslenmesi, akciğerini açacak egzersizlerini aksatmaması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Haber: Dinçer Karacalar

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Anahtar Kelimeler:
YemenliYemenTürk DoktorDoç. Dr. Özkan Demirhan
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