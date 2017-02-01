Yeğeninin yüzüne kimyasal madde döken eniştenin cezası yasaya uygun

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, eşinin kız kardeşinin 3 yaşındaki oğlunun yüzüne kimyasal madde döktüğü gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman'ın aldığı cezaya ilişkin yapılan itirazları reddetti.

Ataşehir'de, bir restoranın oyun alanında eşinin kız kardeşinin 3 yaşındaki oğlunun yüzüne kimyasal madde döktüğü iddiasıyla yargılanan Cihan Araçman, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarafların ve duruşma savcısının karara yaptığı itiraz üzerine, dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. "Kasten yaralama" suçuna ilişkin davalara bakan 11. Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek karara bağladı.

Dairenin kararında, sanık Cihan Araçman'ın avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, mağdur Y.K'nın annesi Işıl Güven ve babası Yaman Kocakaya'nın avukatları ile duruşma savcısı tarafından ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulduğu belirtildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280. maddesi uyarınca, istinaf incelemesinin ancak davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verilmesi halinde duruşmalı olarak yapılabileceği belirtilen kararda, taraf avukatlarının istinaf incelemesinin duruşmalı yapılması taleplerinin reddine karar verildiği bildirildi.

Kararda, sanık avukatlarının sanığın suç kastının ve ceza ehliyetinin bulunmadığı, olaydan sonra mağdurun tedavisi ve iyileşebilmesi için çaba gösterdiği, sanığın mağdura sıktığı iddia edilen kimyasal sıvının öldürmeye elverişli bir madde olmadığı, amacının boya olarak bildiği madde ile kendi oğluna da şaka yapmış olduğu, zarar verme kastının bulunmadığı gibi gerekçelerle istinaf talebinde bulunduğu aktarıldı.

Sanık avukatlarının, istinaf talebinde tutuklu bulunan sanık Cihan Araçman'ın tahliyesini de talep ettiği belirtilen kararda, mağdur Y.K'nın annesi Işıl Güven, babası Cenk Kocakaya ve cumhuriyet savcısının da sanığın öldürme kastı ile hareket ettiği ve cezanın en üst sınırdan tayin edilmesi gibi gerekçelerle istinaf talebinde bulunduğu kaydedildi.

Karar yasaya uygun bulundu

11. Ceza Dairesi'nin kararında, yerel mahkemece verilen hükümde usul ve yasaya aykırı husus bulunmadığından, istinaf taleplerinin esastan reddine karar verildiği bildirildi.

Bu kapsamda sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildiği belirtilen kararda, oy birliği ile alınan karara karşı Yargıtay nezdinde temyiz yolunun açık olduğu vurgulandı.

Öte yandan kararda, sanık Cihan Araçman'a, yerel mahkemenin diğer mağdur çocuklar E.E ve B.Ö'ye yönelik "olası kasıt altında yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle verdiği 3 bin 600 lira para cezasının da miktarı itibarıyla kesin nitelikte olduğu ve istinafı mümkün olmadığı gerekçesiyle bu cezaya ilişkin yapılan istinaf talebinin de reddedildiği aktarıldı.

Davanın geçmişi

Ataşehir'de 17 Ekim 2015'te ünlü bir restoranın oyun alanında, 3 yaşındaki bir çocuğun üzerine atılan kimyasal madde sonucu yaralanması olayına ilişkin, çocuğun teyzesinin eşi Cihan Araçman gözaltına alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Cihan Araçman'ın mağdur Y.K'ya yönelik "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Araçman hakkında diğer mağdur çocuklar E.E. ve B.Ö'ye yönelik de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarını işlediği iddiasıyla 8 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Araçman, mağdur Y.K'ya karşı "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti, olayda yaralanan diğer 2 çocuk yönünden ise "olası kasıt altında yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle Araçman'a 3 bin 600 lira para cezası verilmesine hükmetmişti.