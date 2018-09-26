Yedi davadan yargılanan istihbaratçı müdür savunma yaptı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan savunma yaptı.

Kaset komplosu davası dışında hakkında 4 soruşturma yürütüldüğünü ve 7 davanın görüldüğünü belirten Demirhan, bu davalardan 2'sinin mahkumiyetle sonuçlandığını söyledi.

Kamuoyunda "tahşiyecilere kumpas" davası olarak bilinen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosyada "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 12 yıl, "iftira atmak" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden Demirhan, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada "görevi kötüye kullanma" suçundan ise beraat ettiğini bildirdi.

İstanbul'da usulsüz dinlemelere ilişkin devam eden 2 dava ile Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "Kozmik Oda" dosyasının sanığı olduğunu anlatan Demirhan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasına ilişkin "7 Şubat kumpası" olarak bilinen dava kapsamında ise yaklaşık 2 ay önce hakkında tutuklama kararı verildiğini belirtti.

İddianamede isnat edilen suçlamaların somut delilere dayandırılmadığını iddia eden Demirhan, görevine ilişkin sorumlulukların illegal bir faaliyet gibi yansıtıldığını öne sürdü. İddianamede yer verilen usulsüz teknik ve fiziki takip ile dinlemelerin yasaların gerektiği yapıldığını savunan Demirhan, bunların suçlama konusu yapılamayacağını ifade etti.

Telefon görüşmelerine ilişkin kayıtların mahkeme aracılığıyla temin edilmesini isteyen Demirhan, kendisine yönelik bazı suçlamaları bu bilgiler doğrultusunda çürüteceğini dile getirdi.

Demirhan'ın savunmasını uzayacağını söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı, öğleden sonra devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.