Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99292
ALTIN
235.818
DOLAR
6.1195
STERLİN
8.0563
EURO
7.1983
Türkiye'nin spordaki vitrini
Türkiye'nin spordaki vitrini
Okan Tok ‘İhanet Ettin’i bizlerle buluşturdu
Okan Tok ‘İhanet Ettin’i bizlerle...
'Elektronik sigara' uyarısı
'Elektronik sigara' uyarısı
TEKNOFEST'te bir gün
TEKNOFEST'te bir gün
Yön bulduran gelenek: Obo
Yön bulduran gelenek: Obo
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Yedi davadan yargılanan istihbaratçı müdür savunma yaptı

"Kaset komplosu" davasında hakim karşısına çıkan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, mevcut dava dışında hakkında 4 soruşturma yürütüldüğünü ve 7 davanın görüldüğünü, bunlardan 2'sinin mahkumiyetle sonuçlandığını belirtti.

Yedi davadan yargılanan istihbaratçı müdür savunma yaptı

"Kaset komplosu" davasında hakim karşısına çıkan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, mevcut dava dışında hakkında 4 soruşturma yürütüldüğünü ve 7 davanın görüldüğünü, bunlardan 2'sinin mahkumiyetle sonuçlandığını belirtti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:21
0 Okunma
Yedi davadan yargılanan istihbaratçı müdür savunma yaptı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan savunma yaptı.

Kaset komplosu davası dışında hakkında 4 soruşturma yürütüldüğünü ve 7 davanın görüldüğünü belirten Demirhan, bu davalardan 2'sinin mahkumiyetle sonuçlandığını söyledi.

Kamuoyunda "tahşiyecilere kumpas" davası olarak bilinen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosyada "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 12 yıl, "iftira atmak" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden Demirhan, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada "görevi kötüye kullanma" suçundan ise beraat ettiğini bildirdi.

İstanbul'da usulsüz dinlemelere ilişkin devam eden 2 dava ile Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "Kozmik Oda" dosyasının sanığı olduğunu anlatan Demirhan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasına ilişkin "7 Şubat kumpası" olarak bilinen dava kapsamında ise yaklaşık 2 ay önce hakkında tutuklama kararı verildiğini belirtti.

İddianamede isnat edilen suçlamaların somut delilere dayandırılmadığını iddia eden Demirhan, görevine ilişkin sorumlulukların illegal bir faaliyet gibi yansıtıldığını öne sürdü. İddianamede yer verilen usulsüz teknik ve fiziki takip ile dinlemelerin yasaların gerektiği yapıldığını savunan Demirhan, bunların suçlama konusu yapılamayacağını ifade etti.

Telefon görüşmelerine ilişkin kayıtların mahkeme aracılığıyla temin edilmesini isteyen Demirhan, kendisine yönelik bazı suçlamaları bu bilgiler doğrultusunda çürüteceğini dile getirdi.

Demirhan'ın savunmasını uzayacağını söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı, öğleden sonra devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Deniz Kuvvetlerimiz yüce ulusumuzun gurur kaynağı olmuştur'
'Deniz Kuvvetlerimiz yüce ulusumuzun gurur kaynağı olmuştur'
Belediyeden Bismilli çocukları sevindiren proje
Belediyeden Bismilli çocukları sevindiren proje
Konsantre Parfüm ile mis gibi kokun!
Konsantre Parfüm ile mis gibi kokun!
"Türkiye'de önemli projeler hayata geçirildi"
"Türkiye'de önemli projeler hayata geçirildi"
Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78 yıl
Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78 yıl
Trabzon'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Trabzon'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
71 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
71 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
'Dur' ihtarına uymayan otomobillerden FETÖ şüphelileri çıktı
'Dur' ihtarına uymayan otomobillerden FETÖ şüphelileri çıktı
"Türkiye enerjide güvenli bir liman olarak öne çıktı"
"Türkiye enerjide güvenli bir liman olarak öne çıktı"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ