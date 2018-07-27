Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95479
ALTIN
190.940
DOLAR
4.8419
STERLİN
6.3576
EURO
5.6433
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi

Yazılı basında erkekler çoğunlukta

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yazılı basın organlarında çalışanların yaklaşık 3'te 2'sini erkekler oluşturdu.

Yazılı basında erkekler çoğunlukta

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yazılı basın organlarında çalışanların yaklaşık 3'te 2'sini erkekler oluşturdu.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:15
0 Okunma
Yazılı basında erkekler çoğunlukta

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yazılı basın organlarında çalışanların yaklaşık 3'te 2'sini erkekler oluşturdu. Gazete ve dergilerde 30 bin 161 erkek, 16 bin 988 kadın çalışan görev aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl yazılı basın organlarında çalışanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak, 50 bin 493'ten 47 bin 149'a geriledi. Bu dönemde, gazete ve dergilerde istihdam edilenlerin yüzde 64'ünü erkek, yüzde 36'sını kadın çalışanlar oluşturdu.

Yazılı basında çalışanların 41 bin 155'i yayın, 5 bin 994'ü basım ve dağıtım bölümünde görev yaptı. Gazete ve dergilerin yayın bölümünde 25 bin 115 erkek, 16 bin 40 kadın çalışan yer aldı. Basın ve dağıtım bölümünde ise çalışanların yüzde 85'ini erkekler oluşturdu. Bu bölümde 5 bin 46 erkek, 948 kadın istihdam edildi. Basın ve dağıtım alanında çalışanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 azalırken, yayın bölümünde çalışanların sayısı yüzde 2 artış gösterdi.

Çalışanların yüzde 63'ü üniversite mezunu

Geçen yıl, gazete ve dergi çalışanlarının yüzde 63'ünü önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim seviyesinde bulunanlar oluşturdu.

Çalışanların eğitim durumlarına bakıldığında, 3 bin 942 kişinin lise altı, 13 bin 419 kişinin lise, 4 bin 192 kişinin önlisans, 18 bin 682 kişinin lisans, 6 bin 914 kişinin yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olduğu kayıtlara geçti.

Yayın bölümünde çalışanların yüzde 59'unu (24 bin 171) lisans ve üstü eğitim seviyesine sahip olanlar, yüzde 26'sını (10 bin 863) lise ve dengi okullardan mezunlar, yüzde 8'ini (3 bin 495) önlisans, yüzde 7'sini (2 bin 626) ise lise altı eğitim seviyesindekiler oluşturdu.

Basım ve dağıtım bölümünde görev yapanların ağırlıklı bölümü ise lise ve lise altı eğitime sahip çalışanlardan oluştu. Söz konusu 3 bin 872 kişi bu alanda çalışanların yüzde 65'ine karşılık gelirken, lisans ve üstü eğitim seviyesindekilerin oranı yüzde 23 (1425), önlisans seviyesindekilerin oranı da yüzde 12 (697) olarak belirlendi.

Öte yandan, yazılı basın organlarında çalışan kadınların eğitim durumunun erkeklerden daha yüksek seviyede olması dikkati çekti.

Sektörde istihdam edilen kadınlar arasında lisans ve üstü eğitim seviyesinde bulunanların oranı yüzde 60'ı bulurken, erkeklerde bu oran yüzde 51'de kaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TüikYazılı Basın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı
Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı
Düzce'de 'Millet Kıraathanesi' hizmete açıldı
Düzce'de 'Millet Kıraathanesi' hizmete açıldı
Beyoğlu'ndaki sıkıntılı binaların ölçümleri sürüyor
Beyoğlu'ndaki sıkıntılı binaların ölçümleri sürüyor
KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis ve para cezası
KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis ve para cezası
CHP'li 129 milletvekilinden kurultay tartışmalarına tepki
CHP'li 129 milletvekilinden kurultay tartışmalarına tepki
Demirkazık'ta rahatsızlanan turistin imdadına helikopter yetişti
Demirkazık'ta rahatsızlanan turistin imdadına helikopter yetişti
Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki terör saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki terör saldırılarını kınadı
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sayısı 191 bini aştı
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sayısı 191 bini aştı
Çorum'da halk otobüslerini 'gizli yolcular' denetleyecek
Çorum'da halk otobüslerini 'gizli yolcular' denetleyecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ