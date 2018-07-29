Yazıhan'da 90 bin dekar arazi suyla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Boztepe Recai Kutan Barajı ile 90 bin dekar arazinin sulanmaya başladığını söyledi.

Çalık, beraberinde Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile Yazıhan Boztepe Recai Kutan Barajı şantiyesini ziyaret ederek, hizmete açılan sulama sistemiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çalık, Malatya'ya ekonomisin omurgasını tarımın oluşturduğunu belirterek, AK Parti hükümetlerinin sulanabilir tarım alanlarının arttırılması için yatırımlar yaptığını anımsattı.

Çalık, Yazıhan Boztepe Recai Kutan Barajı'nın 2012'de tamamlandığını hatırlatarak, baraj sayesinde tarım arazilerinin suyla buluştuğunu söyledi.

Sol ve sağ sahil hattı olmak üzere 2 koldan sulama yapıldığına işaret eden Çalık, "Yazıhan ilçesinde 120 bin dekar tarım arazisi sulanacak. Yazıhan, Konya Ovası gibi dümdüz ve bereketli. Şu an 90 bin dekar arazide tarımsal sulama yapılıyor. Kalan 30 bin dekar arazi için de pompaj sulama sistemi yapıldı. Pompaja enerji verilebilmesi 15 gün içinde enerji hattı ihalesi yapılacak. En geç bir yıl içinde 30 bin dekar arazide suyla kavuşacak." ifadesini kullandı.

İlçede sulu tarıma geçilmesiyle çiftçilerin endüstriyel tarım ürünlerine yöneldiğinin altını çizen Çalık, "Yazıhan'da yaklaşık 200 bin ton şeker pancarı üretiliyor. 22 bin dekar alanda şeker pancarı üretiliyor. Kentin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlanıyor. " dedi.

Baraj suyu ile sulanan tarım arazilerini gezen Çalık, Battalgazi ilçesinde Karakaya Baraj Gölü'nde yapımı devam eden Alişar Pompaj Sulama Sistemi'nde inceleme yaparak, yüklenici firmadan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çalık'a incelemelerinde Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da eşlik etti.