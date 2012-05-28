Yazıcıoğlu soruşturmasında 3 tahliye

MALATYA - Eski BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 3 kişi tahliye edildi.



Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü çalışanları Şıh Mehmet S, Kerem M. ve Feridun S, Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Malatya Adliyesi'ne getirildi.

Savcı Gürkan'a ifade veren 3 kişi, tahliyeleri istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 3 kişinin tahliyesine karar verdi.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin daha hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tahliye edilenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Soruşturma kapsamında 3 muvazzaf asker Malatya Merkez Komutanlığı'ndaki Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

