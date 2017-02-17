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Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayı manipüle ettiği öne sürülen polis tutuklandı

Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasını manipüle ettiği öne sürülen eski İstihbarat Şube Müdürünün de aralarında bulunduğu 10 eski polis tutuklandı.

Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayı manipüle ettiği öne sürülen polis tutuklandı

Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasını manipüle ettiği öne sürülen eski İstihbarat Şube Müdürünün de aralarında bulunduğu 10 eski polis tutuklandı.

17 Şubat 2017 Cuma 11:19
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Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayı manipüle ettiği öne sürülen polis tutuklandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasını manipüle ettiği iddia edilen eski İstihbarat Şube Müdürünün de aralarında bulunduğu 10 eski polis tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli iletişim programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı.

Eski polislerden, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayını manipüle ettiği ileri sürülen eski Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan D. ile Gazi H, Hamit D, Süleyman G, Etem Ç, Mehmet B, Osman K, Osman G, Murat D. ve İrfan Y. tutuklandı.

Zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFETÖBBP
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