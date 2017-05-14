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YAZDIKLARIMDAN YANSIYANLAR… ‘’Hep derim ya! Yazmak yaşamak, yaşatmaktır…’’

“Ülkemin aydınlık yarınlarını genç nesillerin yaratacağı noktasından hareketle, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin çağdaş geleceğini Türk Gençliğine emanet ettiği bilinciyle hareket ettim”

YAZDIKLARIMDAN YANSIYANLAR… ‘’Hep derim ya! Yazmak yaşamak, yaşatmaktır…’’

“Ülkemin aydınlık yarınlarını genç nesillerin yaratacağı noktasından hareketle, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin çağdaş geleceğini Türk Gençliğine emanet ettiği bilinciyle hareket ettim”

14 Mayıs 2017 Pazar 20:06
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YAZDIKLARIMDAN YANSIYANLAR… ‘’Hep derim ya! Yazmak yaşamak, yaşatmaktır…’’

Atilla Çilingir

Değerli Okurlarım;

Tam 23 yıl olmuş ilk kitabımın ardında kalan zaman…

Genelde sizler beni hep Kıbrıs konusunu kaleme alan bir yazar olarak tanıdınız, öyle bildiniz, öyle okudunuz.

Evet, doğrudur.

43 yıl önce ata yadigârı Kıbrıs adasında savaşan, o gazi topraklara sadece kendi birliğimden 14 vatan evladımızı şehitliklere emanet eden bir Kıbrıs Gazisiyim.

O tarihten beri elde kalem konunun doğrularını yazıyor, anlatıyorum. T.S.K.’dan emekli olduğum 1990 yılından beri yazdığım, konferanslarıma konun ettiğim her ne varsa; bunları kitaplaştırıp, siz değerli okurlarımın bilgisine sunuyorum.

Ancak ben, ardımda kalan yıllarda sadece Kıbrıs Milli Davamızla ilgili konuları yazmadım!

T.S.K.’dan ayrıldıktan sonra görev aldığım özel sektördeki iş alanımda; Türkiye Sigorta Sektöründe ilk kez kurmuş olduğum ‘sigorta suiistimalleri bölümünde’ araştırdığım çarpıcı olayları da kaleme aldım, kitap halinde yayınladım.

Ama özellikle ülkemiz 2000’li yılları yaşarken, ilk çeyreğinde kaleme almış olduğum 3 kitabımda; vatan topraklarımızda yaşanan çarpıcı gerçekleri, devletimiz üzerinde oynanan türlü oyunları, birlik ve beraberliğimizin ortadan kaldırılmasına yönelik türlü hainlikleri tarafsız bir gözlemle analiz edip, yazarak, tarih sayfalarına not düştüm.

Sevgili Okurlarım;

Yazdıklarımdan yansıyanlar, sadece kitaplarım olmadı!

Kitaplarımın alımını yaparak vermiş olduğunuz desteklerinizle oluşan gelirle; bundan 4 yıl önce 19 Şubat 2013 tarihinde Van ilimizin, Muradiye İlçesi Akbulak Köyü İ.M.K.B Yatılı Bölge Okulunda içerisinde 20 adet bilgisayarı, teknolojik alt yapısı bulunan bir BT (Bilgi teknolojisi) sınıfı açtım.

Çünkü ülkemin aydınlık yarınlarını genç nesillerin yaratacağı noktasından hareketle, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin çağdaş geleceğini Türk Gençliğine emanet ettiği bilinciyle hareket ettim, etmeye devam ediyorum.

İşte bu düşünce ve inançla; 

Şimdi de yine hazırlamış olduğum yeni kitaplarımdan elde etmiş olduğum gelir kaynağım ve bu aydınlanma yolunda bana destek verenlerle birlikte bu defa, Samsun’un Tekke Köy İlçesi Büyüklü İlk Öğretim Okulunda, 19 Mayıs 2017 tarihinde içinde 2500 adet kitabı, kullanıma hazır bilgisayarları da bulunan bir kütüphanenin açılışını yapıyorum.

Çok önem verdiğim bu sosyal projelerin temelinde; sizin kitaplarıma göstermiş olduğunuz ilgi, vermiş olduğunuz destek, teveccüh var. Siz okurlarım olmasaydınız, bunların hiçbirisini yapamazdım. 

Ben sadece sizden gelenleri; ülkemin, çocuklarımızın aydınlık geleceğine sundum. Tüm emeklerim, ülkemin aydınlık yarınlarına ışık tutacak çocuklarımıza helal olsun.

Yürekten sevgilerim ve şükran duygularımla; 

İyi ki varsınız.

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Anahtar Kelimeler:
Atilla ÇİLİNGİRÖnce Vatan GazetesiKütüphane
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