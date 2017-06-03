Yazarımız Çilingir’den anlamlı açılış

SAMSUN - 19-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında hazırlıkları tamamlanan kütüphanenin açılışına; Samsun İl Vali Yrdc. Sn. Hakan Kubali, Tekkeköy Kaymakamı Sn. Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Sn. Hasan Togar, Tekkeköy Milli Eğitim Md. Sn. Ahmet Yalçınkaya, A.D.D Samsun Şube Başkanı Sn. Dr. Işık Özkefeli, Okul Md. Sn. İbrahim Ünal, Öğretmenler, öğrenciler ve Tekkeköy Halkı katıldı.

Okul Müdürü, Vali ve Yazar Atilla Çilingir’in konuşmasının ardından, kütüphane açılışına geçildi.

Kütüphaneyi yazmış olduğu kitapların geliri ile oluşturan Çilingir; yapmış olduğu konuşmada şu hususlara değindi:

“Bugün benim yaşamımın en önemli, en özel, en güzel günlerinden birisi...

Doğduğum, bundan yıllar önce Teğmen rütbesiyle görev yaptığım güzel Samsun’umuzda 46 yıl sonra bugün bir kütüphane açacağımı hiç düşünmemiştim.

Hayatım boyunca ülkeme faydalı olmaya çalıştım. Ardımda bıraktığım yıllar, bana çok önemli bir şey öğretti. O da; ‘bu güzel ülkeye en iyi hizmet etmenin, eğitimden geçtiği gerçeğidir.’

Bu düşünceden hareketle; bundan önce Kıbrıs’ta, Van’da benzer sosyal projelerim de oldu. Bugün üçüncüsü burada gerçekleşti.

Sevgili Çocuklar;

Giderek büyüyen, gelişen Türkiye’mizin; sizlerin başarılarıyla, yaratıcı hayalleriyle, daha da büyüyeceğine olan inancım tamdır.

Unutmayınız ki;

Başöğretmenimiz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu güzel vatanın çağdaş yarınlarını size emanet etti.

‘’Hayatta en hakiki mürşit (klavuz /yol gösteren) ilimdir.’’Diyerek de ülkemiz için ilmin ama çağdaş, akılcı, modern ilmin ne kadar önemli olduğuna işaret etti. Atamızın bu öğüdünü asla unutmayınız...’’

Konuşmanın ardından kütüphanenin oluşturulduğu sınıfa geçildi...

Önce Vatan ve Yeni Çağrı Gazeteleri imtiyaz sahibi Abdullah Akosman’ın da katkılarının bulunduğu kütüphane öğrencilerin ve açılışa katılanların büyük beğenisini kazandı. Kütüphanede, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı ve ilköğretim öğrencilerine kaynak sağlayacak toplamda; 2500 kitap, çeşitli kaynak ansiklopedileri ve iki adet bilgisayar bulunuyor.