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Yazar Osman Ünlü hakkında suç duyurusu

Diyanet-Sen Bursa şubeleri ile Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği üyeleri, bir televizyon programında camilerle ilgili yaptığı benzetme nedeniyle yazar Osman Ünlü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yazar Osman Ünlü hakkında suç duyurusu

Diyanet-Sen Bursa şubeleri ile Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği üyeleri, bir televizyon programında camilerle ilgili yaptığı benzetme nedeniyle yazar Osman Ünlü hakkında suç duyurusunda bulundu.

05 Haziran 2017 Pazartesi 15:12
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Yazar Osman Ünlü hakkında suç duyurusu

Diyanet-Sen Bursa şubeleri ile Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği üyeleri, bir televizyon programında camilerle ilgili yaptığı benzetme nedeniyle yazar Osman Ünlü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursa Adliyesi önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker, namaz kıldığı esnada torunları omzuna çıkınca secdesini uzatan bir peygamberin ümmeti olduklarını söyledi.

Peygamberin, çocukları gözün nuru, kalplerin meyvesi olarak nitelendirdiğini belirten Şeker, "Onun için gözün nuru olmadan gözün görmesi mümkün değil. Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızı camilerle, değerlerimizle buluşturmamız barıştırmamız gerekiyor. Bu anlamda, aslında ünsüz olan, hoca sıfatına layık olmayan Osman Ünlü'yü protesto ediyoruz." diye konuştu.

Diyanet-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı da Diyanet İşleri Başkanlığı olarak "Çocuk Dostu Camiler" projesini hayata geçiren Prof. Dr. Mehmet Görmez'i eleştiren yazar Osman Ünlü'nün bir televizyon programında camilerle ilgili talihsiz bir yaptığı benzetme yaptığını belirtti.

Sarkı, şunları kaydetti:

"Bu zat ilmi manada köhnemiş, İslam mabetlerini aşağılamaya çalışan, rencide etmeye çalışan fikri yapısının, ilim adamlığı vasfına yakışmadığı ortadadır. Bugüne kadar camiye gelenleri itmek, rencide etmek, camiden soğutulan gençlerin müsebbibi olmak bu tarz düşünce içinde olanlar yüzündendir. Oysaki Mevlana 'Ne olursan ol gel' demektedir. Görüyoruz ki çocukları camide istemeyen bu zat ve bunun gibiler İslam'ı anlatmaya soyunmuş. Bütün camilerimizde çocuklarımız, gençlerimiz dokunulmazdır. Çocuklarımızın hafızalarında kötü bir iz bırakacak şekilde müdahalede bulunacak olanlar, cami adabıyla çocuk sevgisini karıştıracak olanlar teravih namazını evlerinde kılsınlar."

Grup üyeleri açıklamanın ardından Adalet Sarayı'na girerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet-SenYazar Osman ÜnlüOsman ÜnlüOsman Ünlü Hakkında Suç Duyurusu
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