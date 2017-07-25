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Yazar Ali Ünal 'Gülen'in rüyası' ile kızını evlendirmemiş

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kapatılan Zaman gazetesinin başyazarı Ünal ile ilgili hazırlanan iddianameye, Ünal'ın danıştığı elebaşı Gülen'in gördüğü rüyanın ardından kızıyla evlenmek isteyen kişiye olumsuz yanıt verdiği ifadesi yansıdı.

Yazar Ali Ünal 'Gülen'in rüyası' ile kızını evlendirmemiş

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kapatılan Zaman gazetesinin başyazarı Ünal ile ilgili hazırlanan iddianameye, Ünal'ın danıştığı elebaşı Gülen'in gördüğü rüyanın ardından kızıyla evlenmek isteyen kişiye olumsuz yanıt verdiği ifadesi yansıdı.

25 Temmuz 2017 Salı 12:24
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Yazar Ali Ünal 'Gülen'in rüyası' ile kızını evlendirmemiş

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Uşak'ın Eşme ilçesinde saklandığı bağevinde geçen yıl yakalanarak tutuklanan kapatılan Zaman gazetesinin başyazarı Ali Ünal ile ilgili  hazırlanan 228 sayfalık iddianamede, örgütün yapısı ve işleyişiyle ilgili çeşitli ifadeler yer aldı.

İddianamede ifadesine yer verilen ve Ünal'ın referansıyla uzun süre örgütün kapatılan dershanesinde çalışan M.F, bu dönemde örgüt içi evliliklerle ilgili tanık olduklarını anlattı.

Evlilik danışmanı "Karakülah"

FETÖ üyelerinin evliliklerini, yapı içinde yer alan erkek veya kadınlardan seçmek suretiyle yaptıklarını ifade eden M.F, dershanede görevli bekar öğretmenlerin, evlilik konusu geçtiğinde "Karakülah" soyadlı kişiye danışılması gerektiği yönünde konuştuklarını kaydetti. M.F, Karakülah'ın, örgütün evlilik işlerini organize eden ve onaylayan kişi olduğunu öne sürdü.

Karakülah'ın izni olmadan evliliklerin gerçekleşemeyeceğini vurgulayan M.F, bu yolla örgüte olan bağlılığın artırılmaya çalışıldığını bildirdi.

"Ünal, Gülen'in rüyası üzerine kızını vermedi"

Kapatılan Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal'ın yılda 2-3 kez Eşme'ye gelerek örgüt içi toplantılara katıldığına dikkati çeken M.F, bir kız isteme olayında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ünal'ın kızını, eşimin halasının oğluna istemişlerdi. Ünal, 2-3 gün düşünme müsaadesi istemişti. Bu 2-3 günün sonunda benim de bulunduğum bir ortamda Ali Ünal, kız isteme olayını Fetullah Gülen'e aktardığını, Gülen'den bu evlilik olayının hayırlı veya hayırsız olacağıyla ilgili fikir sorduğunu, Gülen'in de rüyasında bu evliliğin hayırlı olmayacağını gördüğünü, bu sebepten dolayı kızını vermeyeceğini söyledi, bu kız isteme olayına olumsuz yanıt verdi."

Ünal'ın, FETÖ/PDY yöneticisi konumunda bulunduğu, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatlı olduğu, kitaplarının çevirisini yaptığı, 46 kez yurt dışına çıktığı ve bunların büyük bölümünde Gülen ile görüştüğü bilgisine yer verilen iddianamede, sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29,5 yıl hapis cezası isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uşak Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖYazar Ali Ünal
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