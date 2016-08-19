26 Ağustos'ta açılışı yapılacak

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

'nde son hazırlıklar yapılıyor.





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücretlerinin KDV dahil otomobiller için 9,9 lira, araçlar büyüdükçe aksına bağlı olarak değişecek ücretin kamyonlar için 21,29 lira olacağını belirtmişti.