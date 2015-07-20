Yavuz Çıkarma Plajı'nda şafak nöbeti

LEFKOŞA - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümünde, temsili 50. Alay, o dönem olduğu gibi sahile gelip sancaklarını açarak mücahitlerle buluştu.

Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, burada yaptığı konuşmada şafak nöbetinin, Kıbrıs Türk halkını barış ve özgürlüğe kavuşturmak için canını feda eden Mehmetçikler, çocukluğunu gençliğini yaşayamayan gaziler, mevzilerde yıllarca Kıbrıs Türk'ünün güvenliği için nöbet tutan babalar ve ağabeyler anısına tutulan kutsal bir nöbet ve bir saygı duruşu olduğunu söyledi.

Tanpınar, 41 yıldır adada, barış ve huzur olduğunu belirterek, "Buna rağmen 52 yıldan bu yana yeni bir formül aranıyor. Müzakere süreci hala devam ediyor. Biz 41 yıldan bu yana yaşadığımız barış ve huzuru daha da taçlandıracak bir formül yaratılacaksa, bu formüle 'elbette varız' diyoruz. Bir kez daha bu adada, bu kez bizler çocuklarımız için yeni bir şafağın sökmesini beklemek istemiyoruz" diye konuştu.