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Yavru köpeği yaralayan şahıs yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 aylık yavru köpeğe av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Yavru köpeği yaralayan şahıs yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 aylık yavru köpeğe av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:38
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Yavru köpeği yaralayan şahıs yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yavru köpeği silahla yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada, Mazıdağı ilçesinde Ömürlü Mahallesi'nde önceki gün 2 aylık yavru köpeğe av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan kişinin İbrahim A. olduğunu tespit etti.

Adresinde gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yaralı yavru köpek, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi için İstanbul Veteriner Tıp Merkezine gönderilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MardinMazıdağıYavru Köpeği Yaralayan şahısHayvan Hakları
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