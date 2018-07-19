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Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çöktüğü, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, içeride kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirildi.

Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çöktüğü, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, içeride kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:11
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Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü

Muğla Valisi Esengül Civelek, Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çöktüğünü, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, içeride kalan 2 kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Yatağan ilçesindeki termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Santraldeki kurtarma çalışmaları sürerken ambulanslara alınan yaralılar bölgedeki hastanelere gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaYatağanYatağan Termik SantraliKömür Bandı çöktüEsengül Civelek
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