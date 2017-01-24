Yaşlılar evlerinde bakım istiyor

ANKARA

"Türkiye'de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi" sonuçlarına göre, yaşlılar evlerinde yaşayarak, çocukları tarafından ihtiyaçlarının ve bakımlarının karşılanmasını istiyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin TÜBİTAK iş birliği ile yürüttüğü, 1 Mayıs 2015 ve 1 Kasım 2016 tarihlerinde yaşlı ebeveynler ile çocukları arasındaki dayanışmanın araştırıldığı "Türkiye'de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi"nin sonuçları açıklandı.

AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve AÜ Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete'nin yürüttüğü proje kapsamında, Türkiye'de 12 ilde 4 bin 100 kişi ile görüşüldü.

Proje kapsamında kuşaklar arası dayanışma, "yapısal, duygusal, normatif, uzlaşmaya dayalı, işlevsel ve ilişkisel" olmak üzere 6 boyutta incelendi.

Her 4 çocuktan 1'i ebeveynleri ile yaşıyor

Çalışma sonuçlarına göre, 3 kuşağın bir arada yaşadığı "geniş aile" modelinin yüzde 13,8 oranında, Kayseri, Erzurum ve Diyarbakır'da yaygın olduğu tespit edildi. 20-54 yaş grubundaki her 4 çocuktan 1'i ebeveynleri ile birlikte yaşarken, yaşlıların yaklaşık 4'te 1'i de ekonomik olarak ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

Her 5 yaşlıdan 1'i ekonomik durumunun rahat olduğunu, yüzde 12,8'i ise ihtiyaçlarını karşılamakta çok güçlük çektiğini belirtirken, ekonomik olarak ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlıların ağırlıklı olarak Diyarbakır'da, ekonomik durumunun iyi olduğunu ifade eden yaşlıların ise daha çok Trabzon'da yaşadığı ortaya çıktı.

Çocuklarından ekonomik destek alan yaşlı kadınların oranının yüzde 64,8 ve yaşlı erkeklerin oranının ise yüzde 35,2 olduğu belirlendi. Yaşlıların yüzde 82,4'ü çocuklarının kendilerine baktıklarını ve ihtiyaç olduğunda bakabileceklerini belirtirken, yüzde 76'sı da huzurlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

Yaşlılar, erkek çocuklarını tercih ediyor

Çalışmaya göre yaşlıların yüzde 54,8'i erkek çocuklarıyla, yüzde 44,6'sı ise kız çocuklarıyla görüştüğünü belirtti.

Çözülmesi gereken bir sorunları olduğunda çoğunlukla sorunlarını kendilerinin çözdüğünü ya da eşlerinden yardım istediklerini belirten yaşlıların yüzde 19,2'si oğullarından, yüzde 11,6'sı ise kızlarından sorunlarının çözümü için destek istiyor.

Yaşlıların yüzde 35'i bakımları ve ihtiyaçlarının karşılanması ile ilk olarak erkek çocuklarının, yüzde 29,2'si de kızlarının ilgilendiğini belirtti. Yaşlıların değerlendirmelerine göre, gelinler ve damatların ise ilgilenme oranının oldukça düşük olduğu belirlendi.

En sık görüşülen ebeveyn "anne"

Yetişkin çocukların yüzde 48,36'sı, en sık görüştüğü ebeveyninin annesi olduğunu belirtirken, kayınvalidesi ile görüştüğünü belirtenlerin oranının ise yüzde 5,19 olduğu ortaya çıktı.

Yaşlıların yüzde 77,8'i kendilerine bakamayacak duruma geldiklerinde öncelikli sorumluluğun ailesine, yüzde 14,8'i de devlete ait olduğunu ifade etti. Yetişkin çocukların yüzde 83,8'i de bu konudaki sorumluluğun öncelikle aileye ait olduğunu belirtti.

Yaşlılar kendilerine bakamayacak duruma geldiklerinde kendilerine en çok erkek çocuklarının bakması gerektiğini ifade ederken, 3'te 1 oranındaki yaşlılar ise kendilerine eşlerinin ve kızlarının bakması gerektiğini belirtiyor. Bakım konusunda "evde bakıcı" veya "huzurevi" seçeneklerinin oranının ise düşük olduğu ortaya çıktı.

Yaşlılar kendi evlerinde bakım istiyor

Yaşlılar kendi evlerinde yaşamak, çocukları tarafından ihtiyaçlarının ve bakımlarının karşılanmasını beklerken, aksi durumda evde bakıcı ile birlikte çocuklarının kendileriyle ilgilenmelerini istiyor.

Çalışmaya göre, yaşlılar devletten en çok ekonomik destek ve evde bakım desteği sağlanmasını bekliyor.

Çocuk sahibi olan yetişkinlerin yüzde 35,68'inin çocuk bakımı için yaşlı ebeveynlerinden her gün bakım desteği aldığı da belirlenirken, yaşlıların yüzde 64,7'sinin çocukları ile her gün yüz yüze, yüzde 48,57'sinin ise telefonla görüştüğü ifade edildi.