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Yasin Börü davasında yedinci celse yarın

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesi ile 41 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek

Yasin Börü davasında yedinci celse yarın

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesi ile 41 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek

17 Ağustos 2016 Çarşamba 10:06
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Yasin Börü davasında yedinci celse yarın

 Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesi ile ilgili 19'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın yedinci duruşması, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.00'da başlayacak.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 17'si tutuklu 34 sanık yargılanırken, Yargıtay 5. Ceza Dairesi, geçen ay aynı suçlamalarla ilgili 7 çocuk hakkında, çocuk ağır ceza mahkemesinde açılan iki davanın, bu davayla birleştirilmesine karar verdi. Birleştirme kararının ardından sanıklardan Cevher Türk ve Ferdi Gül'ün tutuklanmasıyla davadaki sanık sayısı 19'u tutuklu olmak üzere 41'e yükseldi.

Davanın geçen celsesinde, görüntülü sistem üzerinden suça sürüklenen çocuk A.S'nin savunması alınırken, gizli tanıklar "Tunç" ve "Zümrüt"ün suça sürüklenen çocuklarla ilgili beyanlarının alınması için bulundukları yerdeki mahkemelere talimat yazılmasına, bulundukları yerlerin açığa çıkarılmaması bakımından bu evrakın UYAP dışından gönderilmesine karar verilmişti.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 10:07
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırAyn El-ArapYasin BörüAhmet DakakRiyat GüneşAnkara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
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