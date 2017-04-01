Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88947
ALTIN
145.813
DOLAR
3.6292
STERLIN
4.5542
EURO
3.8822
'Alçı'ya son
'Alçı'ya son
İhracat yüzde 19 arttı
İhracat yüzde 19 arttı
KAHRAMAN YÜZBAŞIYI DURDURAMADILAR
SON DAKİKA
İyilikte yarışıyorlar
İyilikte yarışıyorlar
'Kapıda vize' sevinci
'Kapıda vize' sevinci

Yasin Börü davasında karar bekleniyor

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılanmasına 3 Nisan Pazartesi devam edilecek.

Yasin Börü davasında karar bekleniyor

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılanmasına 3 Nisan Pazartesi devam edilecek.

01 Nisan 2017 Cumartesi 10:05
12 Okunma
Yasin Börü davasında karar bekleniyor

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin BörüAhmet DakakRiyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanık hakkındaki kararın, 3 Nisan Pazartesi günü yapılacak duruşmada açıklanması bekleniyor.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın 12'nci duruşması, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.00'da başlayacak. Duruşmada, sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından, karar çıkması bekleniyor.

Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan 23'ü hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiş, 15 sanık için de beraat talebinde bulunmuştu. Yalçın, yargılamanın, haklarında yakalama kararı bulunan 3 sanığın dosyaları ayrılarak devam etmesini istemişti.

Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edilen sanıklar şunlar:

"Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Mehmet Şah Yüce, Ümit Doğanay, Remzi Özşan, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Ali Karakurt, Erkan Balaban, Resul Savur, Ali Güler, Ahmet Tura, Mehmet Çağlar, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Rıdvan Baş ve suça sürüklenen çocuklar Y.O, F.G, A.S, M.D. ile A.K."

Suça karıştıklarına dair yeterli delil olmadığı için haklarında beraat kararı verilmesi istenen sanıklar ise şöyle:

"Hasan ve Hüseyin Okçu, Yıldız Doğanay, Ahmet Biçici, Mahsun Kurt, Hasan Aldemir, Burhan Dicle, Adem Kaçmaz, Ahmet Arif Yusufoğlu, Ahmet Tanrıverdi, Abdulvahap ve Abdurrahman Turan, Ersin Adıyaman ve suça sürüklenen çocuklar M.İ. ve F.K."

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırYasin BörüYasin Börü DavasıKobani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
99 terörist etkisiz hale getirildi
99 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ genel seçimler netleşince harekete geçmiş
FETÖ genel seçimler netleşince harekete geçmiş
Cumhurbaşkanlığı uçağını telsizde tarif etmişler
Cumhurbaşkanlığı uçağını telsizde tarif etmişler
Hava üssüne hayvan belgeseli çekmeye gitmiş
Hava üssüne hayvan belgeseli çekmeye gitmiş
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi
FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ