Yasin Arapoğlu: "ARP OTOMOBİL A.Ş Dünya Markası Haline Geliyor"

ARP OTOMOBİL A.Ş, ülke ekonomisinin cari açığının azalmasına katkı sağlamak, dış talebe dayalı büyüme hedefine öncülük etmek için küresel marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

2008 krizinden sonra yurtdışına açıldık

Otomobil aksesuar ve yedek parça imalatını 25 m2’lik bir alanda başlatan ARP OTOMOBİL A.Ş Genel Müdürü Yasin Arapoğlu, şirketin kuruluşu ve yurtdışına açılışına dair şunları söyledi: “2000 yılında İzmit’e geldim. İşe profesyonel değil, basit şekilde 25 m2’lik bir alanda başladık. Sırasıyla 25 m2’lik yerden, 400 m2’ye, daha sonra 1000 m2’lik alanda üretim yaptık. En son kendi işyerimizin arsasını satın aldık. Bu işyerimizi 2008 yılında bir yılda inşa ettik. İşler 2008 yılı krizinden sonra daha da fazla açıldı. Tabi bu yeni fabrikamızı bitirdikten sonra daha kurumsal bir firma olduk, yurtdışına açıldık.

Benim için değerli olan her iki pazardır

Yüzde 60 yurtdışı, yüzde 40 yurtiçi pazarı için çalıştıklarını aktaran Yasin Arapoğlu, kendisi için önemli olanın her iki pazarda da aktif olarak çalışmak olduğunu belirtti. Arapoğlu, bir fuar organizasyonunda yaşadı olayın kendisini etkilediğini söyledi ve şöyle devam etti: “Güney Kore’ye gitmiştim. Orada bir fabrikanın sahibine soru yöneltiyorlardı. Ben de kendimce soru sordum, “Ürettiğiniz ürünlerin yüzde kaçını yurtiçi, yüzde kaçını yurtdışına ihraç ediyorsunuz?” dedim. Aldığım cevap çok ilginçti. “Hiçbir Güney Kore firması, kendi ülkesine satış yapmak için mal üretmez” dedi. O söz benim çok dikkatimi çekmişti. Ondan sonra yurtdışı hedefim çok fazla arttı.”

Yurtdışı kaynaklı saldırılar ülke ekonomisini ve bizi etkilemez

2014’den beri hızla büyümeye devam ettiklerini bildiren Arapoğlu, “Biz dünya pazarında bulunduğumuz için ciromuzun tamamını küresel pazardan kazanıyoruz. Piyasaları bozan dış kaynaklı ataklar ve şoklar bizi etkilemiyor. Ülke ekonomisinin de makro göstergeleri iyi ve istikrarlı büyüme bu yılın ikinci çeyreğinde de devam etti. Dolayısıyla, yurtdışı kaynaklı saldırılar ülke ekonomisine zarar vermez.

İhracat yapan firmalar küresel marka haline gelmelidir

İç talebe bağlı büyümenin sürdürülebilir olmadığını bildiren Arapoğlu, ihracat odaklı büyüme trendinin yakalanması gerektiğini ifade etti. Ülkenin döviz ihtiyacının karşılanmasında yerli üretim yapan firmaların küresel pazardan daha fazla pay almaları, bunun için ise, markalaşma faaliyetlerine önem vermeleri gerektiğini bildirdi. ARP OTOMOBİL A.Ş’nin üretim faaliyetlerini bu hedef doğrultusunda geliştirdiklerini ifade eden Yasin Arapoğlu, “Para kazanma işini aştık. Hızla dünya markası olma yolunda ilerliyoruz” dedi.