Yaşar İsmail Gedüz ile toplantı

Kırkağaç Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen toplantıda Belediye Başkanımız Yaşar İsmail Gedüz, Ziraat Odası Başkanı Sn. Süleyman Boğaz ve Genel Sekreteri Sn. Emin Özari olmak üzere kırsal mahalle muhtalarımızdan Demirtaş Mahalle Muhtarı Sn. Metin Sungun Demirtaş Muhtar ve Çaltıcak Mahalle Muhtarı Sn. Ramazan Demir’i kabul etti. Toplantıda her iki Mahallemizde gerçekleştirilecek hizmetlerle ilgili köy muhtarları ve Ziraat Odası yönetiminin fikirleri alınarak ortak istişarede bulunuldu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanımız Yaşar İsmail Gedüz, Ziraat Odası yönetimine ve Mahalle Muhtarlarımıza teşekkürlerini sundular.

Haber: Zafer Toprak