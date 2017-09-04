Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110010
ALTIN
147.795
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4469
EURO
4.0575
MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni portal
MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni...
Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan daha tehlikeli
Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan...
Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
'Maaş' gibi burs imkanı
'Maaş' gibi burs imkanı
'Yandex' ile uyarıyor
'Yandex' ile uyarıyor

Yasa dışı geçişlere 'termal kameralı' önlem

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, yasa dışı geçişleri engellemek ve can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcarken, karanlıkta gece görüş özelliği bulunan termal kameralı helikopterlerle denetim gerçekleştiriyor.

Yasa dışı geçişlere 'termal kameralı' önlem

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, yasa dışı geçişleri engellemek ve can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcarken, karanlıkta gece görüş özelliği bulunan termal kameralı helikopterlerle denetim gerçekleştiriyor.

04 Eylül 2017 Pazartesi 12:01
0 Okunma
Yasa dışı geçişlere 'termal kameralı' önlem

ÇANAKKALE - Yasa dışı geçişleri engellemek ve can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan, çalışmalarını denizden ve havadan aralıksız sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, karanlıkta gece görüş özelliği bulunan termal kameralı helikopterlerle denetim yapıyor.

Sahil Güvenlik unsurları, iç savaş, siyasi ve ekonomik belirsizlik gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı Kuzey Ege'deki geçiş güzergahlarını, gece gündüz kontrol altında tutuyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahiline 5 deniz mili uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Midilli Adası, yabancı uyrukluların en çok kullandığı geçiş noktaları arasında yer alıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da denizden yaptığı göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına, havanın kararmasının ardından gece görüş özelliği bulunan termal kameralı helikopterlerle devam ediyor.

"4 personel ile 2,5 saat havada kalıp bölgeyi tarıyor"

Yasa dışı geçişleri engellemek, özellikle olumsuz hava koşullarında bot ve teknelerin batması sonucu oluşan can kayıplarını önlemek amacıyla bölgede çalışmalarını etkin şekilde sürdüren unsurlar, helikopterlerdeki termal kamera sistemleri sayesinde, gece de bölgeyi gündüz aydınlığı kalitesinde tarıyor.

AA ekibi, "TCSG-510" kuyruk numaralı "AB412" tipi helikopterin Kuzey Ege Denizi, Edremit Körfezi, Dikili ve Küçükkuyu sahiliyle yasa dışı geçişlerde sık kullanılan noktalardaki denetimlerini görüntüledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının hava unsurları, yasa dışı geçişin en çok yapıldığı Ayvacık'ta Yeşil Liman, Kadırga Burnu, Bademli, Koruoba altı, Sivrice, Eşmece Boğazı, Gülpınar ve Assos açıkları ile Babakale sahil noktalarında yoğunlaşıyor.

"Flır" olarak adlandırılan termal gece görüş yeteneğine sahip helikopter, 4 personel ile 2,5 saat havada kalıp bölgeyi tarıyor.

Yapılan denetimlerde gece görüş özelliği sayesinde, gündüz aydınlığı kalitesinde incelenen noktalar yakınlaştırılıp bölgedeki hareketlilik kayıt altına alınıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Kuzey Kore'nin aklını başına alması gerekiyor
Kuzey Kore'nin aklını başına alması gerekiyor
İstanbul'da her güne 3 FETÖ duruşması
İstanbul'da her güne 3 FETÖ duruşması
Son bir haftada 27 terörist öldürüldü
Son bir haftada 27 terörist öldürüldü
FETÖ üyelerinin izdivaçları bile şifreli
FETÖ üyelerinin izdivaçları bile şifreli
Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor
Kurban pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor
Atatürk Barajı balık üretiminde de söz sahibi
Atatürk Barajı balık üretiminde de söz sahibi
'Bizim için bayram hainlerin cezalarını bulduğu gün'
'Bizim için bayram hainlerin cezalarını bulduğu gün'
Emniyetten Vatan Şaşmaz açıklaması
Emniyetten Vatan Şaşmaz açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ